Bella Mà, Pierluigi Diaco in imbarazzo, le parole contro Amadeus sono durissime

Pierluigi Diaco in forte imbarazzo a Bella Mà, dopo che il suo ospite, volto noto di Rai 2 ha fortemente attaccato Amadeus.

Pierluigi Diaco è tornato a condurre il suo programma Bella Mà, occupandosi di tanti temi ma inevitabilmente ha anche parlato del Festival di Sanremo. Ebbene, sembra proprio che Diaco abbia condotto una nuova puntata di Bella Mà, ospitando Michele Guardì, che per chi non lo sapesse è il papà de I fatti vostri. Quest’ultimo si è raccontato nel salotto di Diaco, parlando della sua carriera, ma anche di quelli che sono stati i suoi esordi e gli anni trascorsi in tv. Si è anche parlato del Festival di Sanremo che si è appena concluso e pare che improvvisamente sia arrivata una stoccata piuttosto pesanti nei confronti di Amadeus. Ma cosa ha dichiarato il noto autore televisivo?

Pierluigi Diaco a Bella Mà ospita Michele Guardì, l’autore televisivo de I fatti vostri

Pierluigi Diaco ha ospitato nel suo salotto a Bella Mà, Michele Guardì, che è l’autore televisivo e padre de I fatti vostri. Quest’ultimo, come abbiamo avuto modo di anticipare, ha parlato della sua carriera, di quelli che sono stati i suoi inizi ed nche del suo modo di pensare della televisione italiana. Inevitabilmente Guardì ha parlato del Festival di Sanremo ed inaspettatamente ha lanciato una stoccata al conduttore e direttore artistico, Amadeus.

Michele parla del Festival di Sanremo e poi si scaglia contro Amadeus, imbarazzo per Diaco

Le sue parole pare che abbiano messo tanto in imbarazzo lo stesso Diaco.“Diciamo che mi sarei evitato alcuni eccessi perché quelli non fanno parte della logica nostra e delle famiglie, ci sono alcune cose che per le famiglie sinceramente mi sarei evitato”. Queste le parole di Guardì che hanno messo in imbarazzo lo stesso Diaco.

Grandi risultati per il Festival e per Amadeus

Eppure, nonostante le critiche, il Festival è stato molto seguito ed anche tanto apprezzato. Solo la serata finale è stata seguita da 12 milioni 256 mila telespettatori, pari ad uno share del 66%.“Per il resto però la televisione è fatta di risultati ed i risultati hanno detto si“, ha infatti aggiunto l’autore televisivo ammettendo il successo.