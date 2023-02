Grande fratello vip, Giulia Salemi in lacrime, la reazione di Alfonso Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi scoppia a piangere al Grande Fratello vip, l’ex gieffina fa una confessione e ammette di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, iniziata davvero con il botto. Alfonso Signorini ha come sempre annunciato le sue opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e poi ha salutato Giulia Salemi che come sempre è arrivata al centro dello studio, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Ad ogni modo, proprio all’inizio della puntata c’è stato un colpo di scena incredibile che ha avuto come protagonista proprio la nota influencer ed ex gieffina. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, la puntata inizia con il botto

Alfonso Signorini nell’inizio della puntata di ieri del Grande fratello vip ha chiamato come sempre Giulia Salemi per salutarla e dare poi il via alla serata. Ad ogni modo, dopo i classici saluti di rito, il conduttore avrebbe chiesto a Giulia se fosse vera la notizia che da qualche ora stava circolando sui social, ovvero che la storia con Pierpaolo Pretelli fosse in crisi. Inaspettatamente è arrivata la confessione della Salemi che ha lasciato tutti davvero senza parole.

Alfonso chiede a Giulia Salemi se la sua storia con Pierpaolo è finita, arriva la confessione

“Mi hanno riferito…Qualche uccellino, però non voglio crederci…E’ vero che te e Pierpaolo non state più insieme?”. Questa la domanda di Alfonso, convinto che si trattasse di una fake news. A quel punto però, Giulia piuttosto commossa avrebbe confessato di essere in crisi con il fidanzato ed ha lasciato tutti completamente senza parole. “Allora…Voglio essere sincera Alfonso…In questo momento stiamo vivendo un periodo di crisi…”, la risposta della Salemi. Alfonso rimasto piuttosto basito, ha subito abbracciato e baciato Giulia che nel frattempo era scoppiata a piangere.

Giulia in lacrime, è crisi con il fidanzato

“Io veramente pensavo non fosse vero…Pensavo non fosse vera questa cosa…”, ha ribadito ancora una volta il conduttore che è parecchio amico di Giulia e della coppia. A quel punto è arrivata anche una precisazione da parte di Giulia che ha voluto subito fare chiarezza. “Non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone…Stiamo cercando solo di capire dove sta andando la nostra storia d’amore…”, ha dichiarato la Salemi. L’ex gieffina con la voce rotta dall’emozione ha aggiunto che spera sicuramente che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile.