La vita in diretta, Giovanna Civitillo fa una confessione su Sanremo, interviene Alberto Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo ospite a La vita in diretta da Alberto Matano. Arriva la confessione su Sanremo e su Blanco.

Giovanna Civitillo, la moglie del grande conduttore e direttore artistico di Sanremo è stata ospite a La vita in diretta nella giornata di ieri lunedì 13 febbraio 2023. Dopo il Festival di Sanremo, Alberto Matano è tornato alla routine di tutti i giorni e soprattutto nel suo solito studio, visto che nella settimana della kermesse è andato in onda direttamente dalla città dei fiori. Nella giornata di ieri, il conduttore ha ospitato la moglie di Amadeus, alla quale pare che abbia fatto tante domande. Giovanna è stata molto disponibile ed ha risposto con grande sincerità alle domande poste da Matano. Ma cosa ha riferito?

Giovanna Civitillo ospite a La vita in diretta da Alberto Matano

Giovanna Civitillo nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023 è stata ospite della puntata de La vita in diretta. Matano ha rivolto alla moglie di Amadeus diverse domande. In primis, il conduttore ha chiesto a Giovanna qual è stato per lei il momento più emozionante del Festival.“Quando ha cantato il trio Morandi-Ranieri-Al Bano è stato il mio momento, perchè loro fanno parte anche della storia della mia famiglia”, ha risposto Giovanna. Matano a quel punto, ha sottolineato il fatto che Giovanna sia stata presente tutte e cinque le serate in prima fila, ad un passo dal palco pronta a sostenere il marito.

Il momento più emozionante del Festival per Giovanna, ecco la confessione

“Questi tre grandi artisti raccontano la storia e la tradizione anche della mia famiglia: mia mamma, i miei nonni, insomma hanno unito un po’ tutti”, ha aggiunto Giovanna trovando la conferma in Matano che ha detto di pensarla esattamente come lei. “Una parte del nostro vissuto e della nostra storia lo abbiamo ritrovato quella sera sul palco del Teatro Ariston con Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, che ci hanno fatto provare un’emozione irripetibile”, ha aggiunto Matano.

La vicenda Blanco, la preoccupazione di Giovanna

Inevitabilmente si è parlato anche di Blanco e di quanto accaduto sul palco dell’Ariston e Giovanna non ha nascosto di essersi tanto preoccupata. “Ho visto in Amadeus una sorta di papà che ha cercato di tamponare e risolvere la situazione, provando anche a tranquillizzare Blanco che si era abbastanza alterato perchè non sentiva la sua voce“, ha detto la moglie di Amadeus che ha confessato di essersi anche tanto preoccupata. “Mi sono preoccupata in quel momento, ma subito dopo ho cercato di incoraggiare facendo un applauso per stemperare la situazione”, ha aggiunto GIovanna la quale ha raccontato che anche il figlio Josè ha chiesto al suo papà di non sgridare molto Blanco.