Chanel Totti, il regalo che riceve per San Valentino è mozzafiato

Nelle scorse ore Chanel Totti ha condiviso sui social le immagini di un bellissimo regalo ricevuto nel giorno di San Valentino ovvero un grande mazzo di rose rosse.

Ieri, 14 febbraio, sono stati moltissimi gli innamorati che hanno colto l’occasione della festa di San Valentino per festeggiare il loro amore. Molti hanno scelto di condividere sui social le immagini di romantiche cene, sorprese e regali ricevuti. Ed è questo il caso di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha condiviso sui social la fotografia di un bellissimo e misterioso regalo ricevuto. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? E soprattutto, come hanno festeggiato Ilary e Francesco questo primo San Valentino da separati?

Il primo San Valentino da separati per Totti e la Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione avvenuta ormai diversi mesi fa hanno voltato pagina trovando la felicità al fianco di altre persone. E nello specifico Totti al fianco di Noemi Bocchi mentre invece la Blasi al fianco di Bastian Muller. E in loro compagnia avranno sicuramente trascorso la festa di San Valentino. Proprio Noemi Bocchi ha infatti condiviso nella giornata di ieri una storia su Instagram e non ha perso l’occasione per taggare il compagno. Nello specifico i due si trovavano in treno insieme, non si sa per quale destinazione, e nello scatto erano presenti un piattino con della frutta secca, un succo di frutta e poi un bellissimo tovagliolo de Le Frecce sopra il quale si trovava un cioccolatino a forma di cuore.

Il post social condiviso da Ilary Blasi

E la bella Ilary invece come avrà trascorso il suo San Valentino? Non è chiaro se abbia trascorso la festa degli innamorati in compagnia del fidanzato Bastian Muller ma ciò che è chiaro è che ha ricevuto un bellissimo regalo dalla sua bambina più piccola ovvero Isabel. Ilary ha infatti condiviso un particolare video nel quale era presente un cartoncino pieghevole a forma di cuore. All’interno del cuore era presente la scritta “I Love You”.

Il regalo misterioso ricevuto dalla figlia adolescente di Totti e la Blasi

Chi ha sicuramente ricevuto un bellissimo regalo è stata la figlia quindicenne di Francesco e Ilary ovvero la bellissima Chanel. Quest’ultima è molto attiva sui social dove a seguirla sono migliaia di persone. E proprio nelle scorse ore ha condiviso la fotografia di un grandissimo mazzo di rose rosse ricevuto proprio nel giorno in cui viene celebrato l’amore. Ma, chi le ha fatto questo bellissimo regalo? Al momento non sembrerebbe essere chiaro, ma sicuramente stiamo parlando di qualcuno che prova per la bella Chanel

un bel sentimento.