Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi, lui rompe il silenzio e racconta la sua verità

Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore è intervenuto su Twitter per commentare la crisi nel rapporto con la fidanzata Giulia Salemi e allo stesso tempo per fare delle importanti precisazioni.

Dopo qualche rumors emerso nel corso dei giorni scorsi sul web ecco che la bellissima Giulia Salemi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per confermare il momento di crisi nel rapporto con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ed ecco che nelle scorse ore ad esprimere il suo pensiero sulla questione è stato proprio l’ex gieffino attraverso un post condiviso su Twitter. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento hanno sempre vissuto insieme. Negli anni hanno sempre dimostrato di essere molto felici e innamorati, e proprio la spontaneità del loro amore ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone che hanno sempre amato seguirli. La coppia però al momento sta attraversando un periodo particolarmente difficile, e a confermarlo è stata proprio Giulia Salemi nel corso della puntata del GF Vip andata in onda lo scorso lunedì. Nello specifico la Salemi, che ha fatto molta fatica a trattenere le lacrime, ha rivelato che è vero quanto emerso su lei e il fidanzato Pierpaolo. Ha quindi parlato di crisi precisando però che sia lei sia il fidanzato stanno cercando di fare tutto il possibile per risolvere ogni problema e tornare ad essere felici.

Il commento di Pierpaolo su Twitter

Dopo Giulia Salemi ecco che anche Pierpaolo Pretelli, noto al pubblico grazie alla sua partecipazione prima a Striscia la Notizia come velino e poi al GF Vip come concorrente, ha scelto di intervenire in prima persona sulla questione. E quindi ha scelto di parlare ai suoi fan della crisi che sta attraversando il rapporto con la fidanzata. Pretelli tramite un tweet ha voluto ringraziare i fan per l’amore dimostrato nei loro confronti. E ha voluto precisare “La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news”. Pierpaolo ha poi aggiunto che hanno scelto di non nascondersi ma allo stesso tempo il loro desiderio è quello di poter vivere da soli e con maturità questo difficile momento. Semplicemente “come Pier e Giulia, senza pressioni” ha poi concluso.

Il motivo della crisi

Qual è il motivo legato a questo momento di profonda crisi tra Giulia e Pierpaolo? In realtà rispondere a questa domanda non è possibile in quanto proprio i diretti interessati hanno scelto di non svelarlo. Nei giorni scorsi si era parlato di tradimento di Pierpaolo nei confronti della Salemi, e addirittura sul web erano anche emersi i nomi di Bianca Guaccero e Soleil. Ma in realtà si è trattato di fake news e a confermarlo, oltre che la stessa Giulia che durante la puntata del GF Vip ha precisato che non vi sono stati tradimenti da entrambe le parti, è stato anche Alessandro Rosica.