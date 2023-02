Ore 14, Milo Infante perde la pazienza con la regia e fuori di sè dice: “Non devi fare così”

0 SHARES Condividi Tweet

Milo Infante nel corso della puntata di Ore 14 andata in onda ieri si è molto arrabbiato con la regia per un errore commesso durante la diretta.

E’ andata in onda anche nella giornata di ieri, martedì 14 febbraio 2023, una nuova puntata di Ore 14 ovvero il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante. E proprio nel corso di tale appuntamento il conduttore si è trovato a vivere alcuni momenti di tensione con la regia a causa di alcuni errori commessi e a causa dei quali ha perso la pazienza. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Momenti di tensione per Milo Infante a Ore 14

Milo Infante è un conduttore molto amato e seguito dal pubblico non solo per la bravura mostrata nel suo lavoro ma anche per la delicatezza con cui è solito trattare gli argomenti di cronaca nera, di cui si occupa nel corso delle varie puntate, ed anche per il modo in cui è solito rivolgersi ai suoi ospiti. Nel corso della puntata andata in onda ieri però il conduttore per qualche minuto ha perso la pazienza nei confronti della regia. Tutto è accaduto verso la fine della puntata quando Infante, prima di chiudere, ha colto l’occasione per pubblicizzare il libro di Pietro Colaprico ospite della trasmissione. Il libro in questione altro non è che un romanzo intitolato “Requiem per un killer” presentato dal conduttore con queste parole “Il romanzo sta scalando le classifiche eccolo qua”

L’errore commesso dalla regia

La regia però ha commesso un errore che al conduttore di Ore 14 poco è piaciuto. Ed infatti invece di inquadrare il libro la regia ha scelto di inquadrare lo scrittore. E’ stato proprio questo che ha fatto arrabbiare Milo Infante che ha subito voluto precisare “Ma non lui. Eccolo qua il libro!”. Si è sicuramente trattato di un errore tecnico, come spesso accade in molte trasmissioni televisive soprattutto durante delle dirette, ma nonostante ciò il conduttore non sembrerebbe aver gradito e non ha avuto il timore di mostrarlo al suo pubblico. Anche perché anche nel corso della precedente puntata andata in onda si era trovato a vivere qualche momento di imbarazzo dopo che l’inviata nel raccontare un fatto di cronaca aveva dimenticato di rivelare alcune importanti informazioni.

Il grande successo di Ore 14

Sono moltissimi i telespettatori che ogni giorno con grande passione scelgono di seguire Ore 14. Ed infatti la trasmissione, all’interno della quale è sempre presente la criminologa Roberta Bruzzone impegnata nel commentare i vari fatti di cronaca, è in grado di registrare ogni giorno ascolti incredibili. Nello specifico la trasmissione riesce ad ottenere ogni giorno oltre il 5% di share, e quindi numeri importanti che testimoniano quanto sia davvero tanto amata.