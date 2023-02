Ore 14, Milo Infante spiazza tutti: “Chiedo scusa a Pierluigi Diaco”

0 SHARES Condividi Tweet

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 si allunga e chiede scusa a Pierluigi Diaco, dandogli la linea in ritardo.

Alcuni mesi fa Milo Infante e Pierluigi Diaco si sono battibeccati in diverse occasioni. Nello specifico il conduttore Ore14 aveva dimostrato proprio il suo disappunto nei riguardi del collega, il conduttore di Bella Mà. Ma per quale motivo? Pare che per via del promo di Bella Mà, Diaco occupasse più tempo del dovuto, dando la linea sempre in ritardo a Milo Infante. Quest’ultimo si sarebbe lamentato diverse volte e nel corso di una puntata di Ore 14, ironizzando pare avesse proposto di cambiare il nome della sua trasmissione, passando da Ore 14 a Ore 14 e qualcosa. Nel corso della puntata di ieri, però, pare che sia accaduto qualcosa di diverso. E’ stato proprio Milo Infante ad essersi prolungato con la sua trasmissione, chiedendo però scusa al collega. Ma vediamo che cosa è accaduto.

Milo Infante e Pierluigi Diaco, la guerra “del tempo” dei due conduttori Rai

Milo Infante e Pierluigi Diaco in questi ultimi periodi hanno avuto modo di punzecchiarsi. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Diaco in diverse occasione si sia prolungato con il primo di Bella Mà, occupando più spazio del dovuto, facendo infuriare Milo Infante. Nel corso della puntata andata in onda ieri, sembra che sia accaduto il contrario.

Infante da la linea in ritardo a Diaco e si scusa in diretta

Milo ha occupato più spazio del dovuto con Ore 14, dando la linea a Diaco in ritardo. Ad ogni modo, il conduttore ha voluto scusarsi con lui.“Siamo già in ritardo e chiedo scusa a Pierluigi Diaco ma gli daremo la linea veramente tra qualche istante”. Queste le parole di Milo Infante che nel corso della puntata di ieri di Ore 14 ha affrontato diversi casi di cronaca nera ed ha avuto in studio diversi ospiti.

Come avrà reagito Diaco?

Ad un certo punto, Milo avrebbe detto “Abbiamo sempre problemi di tempo”, dando così finalmente la linea a Diaco ed al suo programma Bella Mà che è iniziato con qualche minuto di ritardo. Come avrà reagito il conduttore Diaco, che in quest’ultimo periodo tra l’altro è stato al centro di diverse critiche e polemiche per aver rimproverato una signora per aver detto una parolaccia.