Pierluigi Diaco nella bufera e Alessandro Cecchi Paone fa una rivelazione durissima sulla trasmissione

Pierluigi Diaco ancora criticato per via di quanto accaduto a Bella Mà. Un famoso collega tuona contro di lui “C’è qualcosa che non va”.

Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Mà in questi giorni è stato parecchio criticato dopo quanto accaduto nel suo studio. Il conduttore, infatti, durante una puntata di Bella Mà avrebbe rimproverato una signora, colpevole di essersi lasciata andare ad una parolaccia. La reazione di Diaco è stata considerata da tanti piuttosto esagerata e tanti sono stati i commenti arrivati da parte di colleghi e semplici telespettatori. In queste ore, il noto conduttore è finito proprio nel mirino di un collega, ma cosa ha riferito?

Pierluigi Diaco, ancora critiche per lui dopo quanto accaduto a Bella Mà

Pierluigi Diaco continua ad essere al centro delle polemiche, per via di quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno del suo programma Bella Mà, che va in onda ogni giorno su Rai 2. Non si placano le polemiche su di lui, nonostante siano trascorsi diversi giorni. Proprio in questi giorni, una lettrice ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, che cura una rubrica sul settimanale Nuovo tv.

Parole dure di una spettatrice che scrive ad Alessandro Cecchi Paone

La lettrice sembra che abbia espresso delle parole piuttosto dure nei confronti di Diaco. “Avrebbe potuto dirlo con un breve e generico richiamo, senza fare un sermone insopportabile, che tra l’altro ha ripetuto poco dopo. Non solo ha umiliato la signora dicendole che l’avrebbe messa in punizione per una settimana”. Queste le parole della spettatrice e lettrice di Nuovo. Il giornalista sembra che non abbia proprio difeso il collega.

La replica del giornalista che afferma “Ci deve essere davvero qualcosa che non va”

“Spesso ricevo lettere contro Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. Ci deve essere davvero qualcosa che non va. Quanto alla signora la parola ‘punizione’ è persino brutta da sentire”. Queste le parole di Alessandro Cecchi Paone che ha sottolineato come in fondo se tutti si lamentano di Diaco, forse qualcosa che non va c’è davvero. Va detto anche che il conduttore di Bella Mà non si è proprio scusato per il duro rimprovero fatto alla signora e per averla in qualche modo mortificato in diretta. Alessandro Cecchi Paone ha comunque appoggiato la spettatrice, anche perchè ha riferito di aver ricevuto davvero tante lettere come questa.