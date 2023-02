Uomini e donne, Biagio dopo essere stato cacciato dice “Sono loro che devono chiedere scusa a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Biagio Di Maro dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne si difende e ammette di non dover chiedere scusa a nessuno.

Torna a parlare Biagio di Maro, un ex protagonista del trono over di Uomini e Donne il quale nei giorni scorsi è stato “cacciato” dalla conduttrice Maria De Filippi. L’uomo nelle scorse ore è tornato a parlare e pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante e interessante, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Ma cosa ha riferito l’uomo?

Biagio Di Maro, l’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne rilascia un’intervista

Biagio Di Maro, l’ex protagonista del trono over in queste ore è tornato a parlare e pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo davvero molto interessante ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. L’uomo ha dovuto abbandonare il programma di Maria De Filippi, dopo essere stato cacciato dalla padrona di casa. Quest’ultima pare che dopo aver visto delle situazione poco carine e stanca del comportamento dell’uomo, ha deciso di cacciarlo dagli studi di Uomini e Donne.

Lo sfogo dell’ex cavaliere cacciato da Maria De Filippi

Biagio adesso, ha voluto commentare quanto accaduto in studio, sottolineando ancora il fatto che le donne che ha conosciuto a Uomini e Donne, avessero tutte un pregiudizio nei suoi confronti per via di Tina Cipollari.“Mi dispiace per quello che è successo. Non sapevo nulla del passato di Carla”. Queste le parole di Biagio che era stato assente dal programma per un pò di tempo e dopo essere tornato poi è stato cacciato dalla conduttrice. Sempre nel corso dell’intervista, poi, l’ex cavaliere ha parlato di Carla, ovvero la dama che stava conoscendo, dicendo “Non mi sono più fidato”. L’ex cavaliere avrebbe anche tentato di difendersi dagli attacchi di coloro che pensano che lui voglia soltanto una cosa dalle donne.

Biagio parla di Tina Cipollari

“Non lo faccio perchè voglio usare le dame, non pretendo nulla in cambio”. Questo quanto ha aggiunto Biagio che ha anche parlato inevitabilmente di Tina Cipollari. Nello specifico parlando dell’opinionista l’ex cavaliere avrebbe detto che ha complicato di tanto il suo rapporto con le donne. Ad ogni modo, sul finire dell’intervista l’uomo avrebbe ribadito di non dover chiedere scusa a nessuno. “No, perchè ho sempre dato tutto quello che potevo. Però credo che qualcuna dovebbe chiedere scusa a me“, ha ribadito Biagio.