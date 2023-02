Uomini e Donne, Maria De Filippi fuori di sè contro Biagio: “Mi sa che conviene che tu vada via”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne il cavaliere Biagio Di Maro ha lasciato lo studio dopo essere stato pesantemente accusato dagli opinionisti della trasmissione.

Nuove polemiche e discussioni hanno caratterizzato l’ultima puntata di Uomini e Donne ma questa volta ad essere finita al centro delle critiche non è stata Gemma Galgani ma il cavaliere Biagio Di Maro. Quest’ultimo oltre ad essere stato accusato pesantemente dagli opinionisti della trasmissione è stato invitato dalla conduttrice ad abbandonare lo studio. Ma esattamente per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Momenti di forte caos nello studio di Uomini e Donne

Uno dei cavalieri più discussi di Uomini e Donne è sicuramente Biagio Di Maro il cui ritorno in studio ha fatto parecchio discutere. Proprio nel corso dell’ultima puntata l’uomo si è trovato ancora una volta travolto da critiche e polemiche. E se la conduttrice solitamente sceglie di non intervenire direttamente sulle questioni ecco che nel corso della puntata in questione ha scelto di farlo invitando il cavaliere in questione ad abbandonare lo studio. Il tutto dopo aver affermato “ormai è diventata una cosa insostenibile”.

Gianni Sperti contro Biagio Di Maro

Il primo a scagliarsi contro il cavaliere di Uomini e Donne è stato l’opinionista Gianni Sperti che ha rivelato di essersi molto stancato di vedere le donne piangere a causa di uomini come lui. Sperti ha quindi voluto invitare il cavaliere del programma a cambiare comportamento oppure ad andare via e di preciso ad andare a divertirsi a casa sua. E’ stato proprio a questo punto che Biagio si è rivolto alla padrona di casa ovvero Maria De Filippi chiedendole se fosse arrivato il momento di lasciare la trasmissione e andare via. Domanda alla quale la conduttrice ha risposto “Mi sa che ti conviene non ho nessuna antipatia nei tuoi confronti”.

Duro scontro tra Biagio e Tina Cipollari

Alla discussione si è poi unita anche l’altra opinionista della trasmissione ovvero Tina Cipollari. Quest’ultima si è rivolta in modo abbastanza duro al discusso cavaliere utilizzando delle parole che poco sono piaciute al diretto interessato. Nello specifico la Cipollari ha espresso il suo pensiero rivelando che se è così oggi lo è stato anche in passato, arrivando al punto di definirlo “un farabutto”. Parole che hanno fatto infuriare Biagio che non ha assolutamente gradito il fatto che l’opinionista abbia messo in dubbio il suo passato. Con fermezza infatti l’uomo si è rivolto alla Cipollari affermando di non permetterle di mettere in dubbio i 27 anni di matrimonio, i figli e la depressione. Parole in seguito alle quali Biagio ha lasciato lo studio di Uomini e Donne per farvi ritorno poco dopo lasciando tutti un po’ spiazzati.