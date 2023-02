Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi lascia tutti senza parole, la gaffe è spiazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri, in collegamento con il co-conduttore del Festival di Sanremo Gianni Morandi si è resa protagonista di una particolare gaffe.

Così come ogni pomeriggio ecco che anche ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone dal casinò di Sanremo. Proprio nel corso di tale appuntamento l’ospite in studio Iva Zanicchi si è resa protagonista di una particolare gaffe. Ma esattamente, cos’è successo?

Gaffe di Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno

Ha avuto inizio lo scorso martedì il Festival di Sanremo 2023, e proprio in questi giorni si sta tanto parlando del celebre evento musicale. Anche Oggi è un altro giorno, trasmissione condotta da Serena Bortone, si occupa del Festival ed infatti proprio in occasione di questa settimana sanremese le puntate vengono trasmesse direttamente dal casinò di Sanremo. Proprio nel corso della puntata trasmessa ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una particolare gaffe fatta dall’ospite in studio Iva Zanicchi durante un collegamento con Gianni Morandi.

Gianni Morandi intervistato dalla figlia di Al Bano

Nello specifico tutto ha avuto inizio quando l’inviata di Oggi è un altro giorno Romina Jr Power, figlia di Al Bano, ha intervistato Gianni Morandi che ha colto l’occasione per parlare dell’emozione provata sul palco del Teatro Ariston insieme a Massimo Ranieri e Al Bano. Il co-conduttore del Festival di Sanremo ha rivelato “E’ stato un momento emozionante. Un momento che non dimenticherò mai è l’abbraccio finale”. E’ stato a questo punto che l’ospite della trasmissione Iva Zanicchi si è rivolta all’artista affermando “E’ morto”. Non è questa la prima volta in cui Iva Zanicchi si è resa protagonista di un simpatico e particolare momento. Infatti proprio ad uno dei Big in gara ovvero il giovane Olly ha detto di chiamarsi come il suo cane. Parole che hanno provocato un po’ di imbarazzo nell’artista che poco dopo ha poi ricevuto i suoi complimenti sempre da parte della Zanicchi.

I grandi ospiti della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo si è rivelata un grandissimo successo. Tanti gli ospiti che sono saliti sul palco del Teatro Ariston ma sicuramente i grandi protagonisti sono stati proprio Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri. Tre grandissimi artisti della musica italiana che hanno incantato il pubblico che alla fine dell’esibizione ha dedicato loro una standing ovation. Protagonisti della terza serata invece i Maneskin, che hanno fatto ritorno sul palco come super ospiti. Ma anche Sangiovanni che si è divertito e ha divertito il pubblico esibendosi con Gianni Morandi sulle note di “Fatti mandare dalla mamma”.