Alessia Marcuzzi, Berlusconi stronca Boomerissima, a Mediaset non torna

Alessia Marcuzzi pronta a ritornare in Mediaset? L’indiscrezione diffusa in questi giorni è stata smentita.

Alessia Marcuzzi in questi giorni è parecchio impegnata, essendo stata scelta da Fiorello per la co- conduzione di Viva Rai 2, che va in onda a notte fonda, subito dopo la puntata del Festival di Sanremo. Alessia è stata, inoltre, presente in tv con il programma Boomerissima, che è stato un grande successo, andando in onda su Rai 2. Ebbene, sembra che nei giorni scorsi si sia parlato di un possibile ritorno di Alessia a Mediaset ma queste voci sarebbero del tutto infondate. E’ vero che Alessia ha trascorso oltre 20 anni in Mediaset, ma agli esordi della sua carriera ha lavorato proprio nella rete nazionale. Nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni a Diva e Donna, la conduttrice ha rivelato il perchè di questa sua decisione, ovvero lasciare Mediaset.

Alessia Marcuzzi, grande successo con Boomerissima

Alessia Marcuzzi, a distanza di tanto tempo torna a parlare del suo addio a Mediaset e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna. “Avevo voglia di nuove sfide”, ha detto la conduttrice reduce dal grande successo con Boomerissima. Proprio in seguito a questo grande successo della conduttrice, si era diffusa una voce secondo la quale PierSilvio Berlusconi volesse riportare Alessia dalla sua parte. Il giornale FanPage però, avrebbe smentito queste voce dicendo che sono totalmente infondate.

Ritorno della conduttrice a Mediaset?

I rapporti tra la Marcuzzi e Berlusconi sono rimasti ottimi, però, al momento Piersilvio non avrebbe alcuna intenzione di riportare Alessia in Mediaset anche perchè la rete avrebbe già un grande numero di volti femminili a cominciare da Barbara D’Urso a finire a Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Barbara Palombelli. Sembra ancora che PierSilvio Berlusconi non abbia gradito il ruolo di Alessia in Boomerissima.

Piersilvio Berlusconi non ha intenzione di riportare Alessia in rete per il momento

Insomma, al momento non c’è possibilità di un ritorno di Alessia in Mediaset, ma del resto la stessa conduttrice ha confessato di essere molto felice al momento in Rai e sopratutto del successo ottenuto con Boomerissima che andrà inonda fino al 14 febbraio.