Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi commento al veleno su Albano in un fuori onda, Albano lo sente e risponde a tono

Iva Zanicchi su Albano a Oggi è un altro giorno fuorionda imbarazzante. Ma cosa è accaduto nel salotto di Serena Bortone

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Quest’ultima ha avuto modo di ospitare diversi ospiti sia in studio che in collegamento. Nello specifico, la conduttrice ha ospitato Iva Zanicchi in studio e Albano e Romina Carrisi in collegamento. Proprio il cantante di Cellino San Marco nella serata di ieri è stato uno degli ospiti della kermesse insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ad ogni modo, come spesso accade ormai quando Iva è in tv, c’è stato un fuorionda piuttosto imbarazzante. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Iva Zanicchi e Albano Carrisi

A Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone, nella giornata di ieri in studio è arrivata Iva Zanicchi la cantante che proprio in questi ultimi tempi è stata piuttosto presente in tv. La conduttrice poi, si è collegata con Albano Carrisi e la figlia Romina, ma proprio durante il collegamento c’è stato un fuori onda davvero imbarazzante di Iva Zanicchi.

Iva si lascia andare ad un fuorionda su Albano che non passa di certo inosservato

La conduttrice avrebbe chiesto al cantante se fosse a conoscenza della scaletta e dunque se sapesse quando sarebbe andato in onda nel corso della serata. Ad un certo punto, però, si sarebbe sentito un dialogo tra Marino Bartoletti e Iva Zanicchi, la quale si è lasciata andare ad una battuta poco carina che non è proprio passata inosservata.“Certo senno poi si abbioccano”, avrebbe detto Iva Zanicchi, lasciandosi andare come sempre ad alcune battute e dichiarazioni. Anche Albano, forse rimasto male per la battuta di Iva, rivolgendosi alla collega avrebbe detto “Ci racconterai una barzelletta anche oggi?“.

La battuta di Albano su Iva

Dopo questo scambio di battute, è intervenuta Serena Bortone, dicendo “No, basta con le barzellette“. Iva, per la restante durata della sua ospitata nello studio di Oggi è un altro giorno ha commentato semplicemente la prima puntata del Festival, dicendo di aver tanto apprezzato Chiara Ferragni ed il suo monologo. Tra i cantanti in gara, a colpire maggiormente Iva è stata Elodie, dicendo “Mi è piaciuta molto, assolutamente si”.