Alba Parietti e Anna Pettinelli massacrano Anna Oxa: “Ha ucciso la bellezza”

Anna Oxa finisce al centro delle critiche delle opinioniste Alba Parietti e Anna Pettinelli a La vita in diretta.

Nella serata di martedì 7 febbraio è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo e la prima cantante che si è esibita sul palco dell’Ariston è stata Anna Oxa. L’artista ha cantato una canzone molto particolare e si è presentata con un look sempre molto originale, ovvero con un look minimal-mistico. Nel corso della puntata de La vita in diretta di ieri, Alba Parietti e Anna Pettinelli sembra che abbiano criticato l’artista e ci sarebbero andate giù anche in modo piuttosto pesante. Ma cosa hanno detto?

La vita in diretta, gli opinionista criticano Anna Oxa

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, il programma di Alberto Matano, si è inevitabilmente parlato del Festival di Sanremo. Le opinioniste in studio, ovvero Alba Parietti e Anna Pettinelli, hanno criticato una cantante in gara, Anna Oxa. Nello specifico, la speaker radiofonica pare che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante, sostenendo che la cantante abbia ucciso la sua bellezza.

Il pensiero di Alba Parietti e Anna Pettinelli

“Lei ha fatto una precisa scelta stilistica. Secondo me lei ieri sera ha ammazzato la sua bellezza e la sua eleganza. Ci ha abituato a dei look pazzeschi e ieri non era bella come al solito. A me dispiace vedere quando una donna si peggiora in quella maniera. In nome di che cosa si è peggiorata?”. A seguire, è arrivato il commento di Alba Parietti, che ha paragonato la cantante a Maga Magò. “Il suo ultimo posto? Direi che c’era da aspettarselo leggendo i giudizi dei giornalisti nei giorni scorsi. Ha definito analfabeti funzionali tutti quelli che non hanno capito la canzone. Qualcuno dice che non si capiva proprio quello che diceva. Devo dire che la può cantare solo lei, quelle capacità vocali le ha lei. Il look, devo essere sincera… uno a Sanremo si aspetta l’arrivo di Anna Oxa, una biondissima, invece dai, era vestita da Maga Magò ieri sera! Io lo dico perché è una donna talmente bella, che avrei preferito qualcosa che la valorizzasse di più. A lei sta bene tutto addosso, tranne che quella roba che aveva“.

Anche Tommaso Zorzi si esprime su Anna Oxa

Presente in studio anche Tommaso Zorzi, che in questi giorni è stata una delle presenze fisse del programma di Matano. L’ex vincitore del Grande fratello vip di certo è stato più morbido dicendo di non essersi molto sorpreso e di non essersi aspettato niente id meno dall’artista in questione. “Dai, voglio dire, se non mi avesse dato dell’analfabeta funzionale mi sarei quasi offeso. Attenzione con i commenti che arriva l’ira funesta di Anna Oxa. Però a parte l’abito, di viso stava da Dio, aveva un bel viso davvero. lei è proprio una bella donna“.