Mattino 5, Patrizia Groppelli gela Federica Panicucci “Vecchia babbiona”

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Groppelli a Mattino 5 gela tutti, in primis la conduttrice Federica Panicucci. Gelo in studio.

A Mattino 5, come spesso accaduto in questi mesi è accaduto un imprevisto nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 8 febbraio. La conduttrice dopo aver parlato del terremoto davvero devastante che ha colpito la Turchia e la Siria, ha deciso di dedicare grande spazio alla Famiglia reale inglese e di conseguenza del Principe Harry. Quest’ultimo nell’ultimo periodo ha pubblicato un libro autobiografico che ha causato davvero tanti disagi alla famiglia.

Mattino 5, la conduttrice parla della famiglia reale britannica

La conduttrice, Federica Panicucci avrebbe chiesto al suo inviato da Londra come gli inglesi abbiano reagito a questo libro. L’inviato avrebbe svelato che inevitabilmente questo libro ha diviso l’opinione pubblica, ma ha anche aggiunto che l’attenzione si è focalizzata sul fatto che Harry abbia perso la verginità con una donna molto più grande di lui, così come ha raccontato nel libro. “Hanno invitato in un programma televisivo la signora con cui il Principe Harry ha perso la verginità.. Tutto fa brodo”.

Discussione incentrata su Harry, l’inviato da Londra fa una rivelazione

In questa discussione è intervenuta la nota opinionista Patrizia Groppelli, la quale ha espresso il suo parere andandoci giù in modo piuttosto pesante.“Questo qui ha messo in crisi la monarchia inglese…Ha scritto lui di questa signora…Tutto un business su una situazione paradossale…” Dopo l’intervento della Groppelli, è intervenuto di nuovo l’inviato che ha corretto l’opinionista, dicendo che Harry non ha nominato nel suo libro la signora con cui ha perso la verginità.“Non ha fatto nomi e cognomi…Eppure i giornalisti l’hanno chiamata come ospite dicendo che il Principe Harry ha violato la sua privacy…”. Queste le parole dell’inviato alle quali la Groppelli ha risposto dicendo “Beh lui ha detto che ha perso la verginità con una vecchia babbiona…”.

La Groppelli ci va giù pesante, interviene poi Federica Panicucci

A quel punto è intervenuta la conduttrice Federica Panicucci dicendo “Ma come vecchia babbiona? Avrà avuto massimo 45 anni…”. Federica avrebbe tentato di ripristinare l’ordine in studio, facendo anche un annuncio.“Vi richiamo all’ordine…Vi do uno scoop…Domani avremo questa signora, che racconterà tutto quanto…Vi faremo ascoltare questi dettagli un po’ piccantucci…”.