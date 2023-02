Sanremo 2023, Giovanna Civitillo intervista Anna Oxa: “Ecco cosa vi dovere aspettare da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo è stata l’unica che è riuscita ad intervistare l’artista Anna Oxa che ha colto l’occasione per rivelare al pubblico cosa dovrà aspettarsi da lei in questo Festival di Sanremo 2023.

Anna Oxa è stata la prima artista ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo ma è stata anche una delle artiste più discusse in quanto nel corso delle settimane precedenti non ha mai rilasciato alcuna intervista, fino a ieri quando Matano nel corso della puntata de La Vita in Diretta ha annunciato che la Civitillo è riuscita a farlo.

Giovanna Civitillo intervista Anna Oxa

Sono stati tanti i giornalisti che nel corso delle settimane che hanno preceduto l’inizio del Festival di Sanremo hanno provato ad intervistare Anna Oxa senza però riuscirci. La prima a riuscire nell’intento è stata proprio Giovanna Civitillo, compagna di Amadeus, e ad annunciarlo è stato Alberto Matano nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri. Ma, quali sono state le parole espresse da Anna Oxa? L’artista ha rivelato di non riuscire a dire che tipo di emozione prova nel ritornare a Sanremo. E ha voluto precisare “Vivo le cose più animicamente e meno di testa”. A proposito di quelli che saranno i look sfoggiati nel corso delle diverse puntate ecco che Anna Oxa ha voluto rivolgere al pubblico un particolare invito ovvero “aspettatevi un canto, un bel canto, un canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima”.

La rivelazione di Anna Oxa sul suo aspetto sempre uguale

Giovanna Civitillo ha poi proseguito chiedendo alla celebre artista quale sia il segreto della sua bellezza, e di preciso come ha fatto nel tempo a rimanere sempre uguale. Una domanda questa alla quale la cantante ha risposto affermando che l’unico modo per riuscirci è quello di allontanarsi un po’ dalla cerchia per poter vivere di più con se stessi.

Il motivo dell’assenza di Anna Oxa sul green carpet

Molti sono stati coloro che hanno notato l’assenza di Anna Oxa sul green carpet. Un’assenza già annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Ma, per quale motivo la cantante ha evitato la sfilata? A raccontare la verità su quanto accaduto è stata proprio la pagina Oxarte rivelando che l’artista lo scorso 27 gennaio dopo la prova a Sanremo ha avuto la febbre molto alta. Per tale motivo alcuni amici medici ricercatori si sono subito messi a lavoro per permettere all’artista di riprendersi in tempo per partecipare al Festival di Sanremo senza problemi. E proprio per evitare una ricaduta si è evitato che partecipasse alla sfilata dove avrebbe preso vento e fresco rischiando quindi di ammalarsi un’altra volta.