Sanremo 2023, Francesca Fialdini al veleno contro Chiara Ferragni: “Nessuno l’ha attaccata”

Francesca Fialdini ha commentato sui social il presunto attacco a Chiara Ferragni affermando che il giornalista Paolo Giordano ha semplicemente fatto una domanda alla quale l’influencer ha preferito non rispondere.

Al Festival di Sanremo non mancano mai le polemiche, e spesso queste iniziano a farsi sentire già prima dell’inizio del celebre evento musicale. Ed ecco che questo è proprio quello che è accaduto nella giornata di ieri quando durante la conferenza stampa di presentazione della prima puntata alla co-conduttrice Chiara Ferragni sono state poste delle domande alle quali ha preferito non rispondere. Successivamente si è parlato di attacco nei confronti della celebre influencer ma ecco che ad esprimere un parere diverso è stata la conduttrice Francesca Fialdini. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La domanda del giornalista Paolo Giordano a Chiara Ferragni

E’ andata in onda nella serata di ieri, martedì 7 febbraio 2023, la prima puntata del Festival di Sanremo. E sempre nella giornata di ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Festival alla quale tra gli altri ha preso parte anche la co-conduttrice Chiara Ferragni. Proprio a quest’ultima il giornalista Paolo Giordano ha rivolto una particolare domanda della quale si sta tanto parlando nelle ultime ore. Nello specifico il giornalista le ha chiesto il suo parere su alcuni brani scritti in passato dal marito Fedez e a causa dei quali il rapper è stato spesso accusato di omofobia e sessismo. L’influencer ha preferito non rispondere alla domanda in questione e da quel momento sono state molte le testate giornalistiche che hanno parlato di attacco alla Ferragni. A tal proposito si è espressa la conduttrice Francesca Fialdini intervenuta sui social per difendere Paolo Giordano e per sottolineare che non vi è stato alcun attacco nei confronti della co-conduttrice del Festival.

Il post social di Francesca Fialdini

“Attacco? Quale attacco? Le è stato chiesto un parere. Paolo Giordano non ha attaccato nessuno. Ha fatto una domanda lecita. A cui si è preferito NON rispondere”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice Francesca Fialdini che ha quindi colto l’occasione per esprimere il suo pensiero su quanto successo e soprattutto per difendere il giornalista Paolo Giordano che secondo appunto il suo pensiero ha rivolto alla Ferragni una domanda lecita alla quale la donna ha preferito non rispondere. E rivolgendosi ai giornalisti che hanno parlato di attacco ecco che la conduttrice ha chiesto che male c’è a scrivere semplicemente che non è stata espressa la propria opinione.

La scelta della Ferragni di non rispondere alla domanda del giornalista

Le varie testate giornalistiche hanno parlato di attacco, critica, provocazione. Ma in realtà è pure vero che alcuni brani scritti in passato da Fedez contenevano delle espressioni poco carine. Un brano ad esempio conteneva una frase contro Tiziano Ferro tanto che lo stesso Fedez si è trovato costretto a dover chiedere pubblicamente scusa all’artista.