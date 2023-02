Chiara Ferragni, in conferenza stampa le fanno una domanda “sbagliata” su Fedez, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni stizzica in conferenza stampa per colpa di alcune domande “sbagliate” su Fedez e figli. Ecco cosa è accaduto.

Chiara Ferragni è la madrina di questa edizione del Festival di Sanremo 2023 e sarà presente sul palco dell’Ariston questa sera, martedì 7 febbraio e l’ultima serata ovvero sabato 11 febbraio. Nella giornata di ieri c’è stata la conferenza stampa e per la prima volta l’imprenditrice digitale ha avuto un confronto viso a viso con i giornalisti. Nel corso di questa conferenza stampa, pare che ci siano stati alcuni momenti di leggera tensione per la Ferragni, proprio nel momento in cui i giornalisti le hanno fanno delle domande per indagare sul suo privato. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Chiara Ferragni è la co-conduttrice del Festival di Sanremo

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Amadeus per la prima e ultima serata del Festival di Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival, la Ferragni si è trovata davanti i giornalisti che le hanno posto diverse domande, alcune di queste volte ad indagare sul suo privato, ovvero i figli ed il marito Fedez.

In conferenza stampa attimi di tensione per la moglie di Fedez

L’imprenditrice digitale sembra essere andata su tutte le furie nel momento in cui Paolo Giordano, il giornalista de Il Giornale le ha chiesto cosa pensasse di alcuni brani del marito, che sono stati giudicati “sessisti e misogini”. Chiara è apparsa immediatamente infastidita dopo questa domanda e lo ha dimostrato anche nella risposta.”Chiedetene conto a lui, non a me. Anche lui è in giro per Sanremo in questi giorni (sta registrando il podcast Muschio Selvaggio, ndr). Io sono qui a rappresentare me stessa e non la coppia“.

Domande scomode su Fedez e figli, la Ferragni si infastidisce

La Ferragni, insomma, non ha assolutamente risposto e non ha dato alcuna opinione personale, ribadendo ancora una volta “Chiedetelo a lui”. Altri giornalisti avrebbero fatto delle domande anche sui suoi figli e nello specifico sull’esposizione di quest’ultimi sui social network. Anche in questo caso però, la moglie di Fedez è stata piuttosto evasiva. “Ogni genitore pensa di fare il meglio per i propri figli. Saranno solo loro a doverci giudicare. Se avrò sbagliato qualcosa me lo diranno loro”.