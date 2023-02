Gf vip, Edoardo Donnamaria prima dice alla Bruganelli: “Lavora grazie a Bonolis” e poi: “Mi perdoni?”

0 SHARES Condividi Tweet

Confronto tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria in studio al Grande fratello vip. Cosa è accaduto tra i due?

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip, ricca di colpi di scena e di grandi emozioni. In casa ci sono stati tre nuovi ingressi, seppur come ospiti a tempo indeterminato. Non sono neppure mancati i momenti di forte tensione, sopratutto quando in studio è avvenuto un confronto tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto tra i due?

Grande fratello vip, scontro tra Sonia Bruganelli e Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria nella serata di ieri hanno avuto un acceso confronto in studio. Il gieffino ha lasciato per pochi minuti la casa del Grande fratello, su invito del conduttore Alfonso Signorini, proprio per avere un confronto diretto con l’opinionista del programma. La scorsa puntata la moglie di Paolo Bonolis aveva pesantemente attaccato Edoardo e quest’ultimo, nel parlare con Antonella aveva riservato all’opinionista delle parole piuttosto dure.

Il gieffino da della bollita all’opinionista

Edoardo, nello specifico pare avesse ritenuto Sonia responsabile dell’ennesima lite con Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata.“Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”. Queste le parole di Edoardo, durante un tentativo di riappacificazione con la fidanzata in settimana.

Sonia non se la prende ma bacchetta Edoardo

Stranamente, Sonia non se l’è presa molto per le parole di Edoardo. “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo“. Queste le parole di Sonia, la quale ha aggiunto dell’altro. “Ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo – donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace”.

Pace fatta

A quel punto Edoardo avrebbe ammesso di essere davvero arrabbiato con la sua fidanzata per tante cose che sono successe. “Sono consapevole di dover maturare”, avrebbe detto Edoardo. Ad ogni modo, alla fine Donnamaria rivolgendosi alla Bruganelli le avrebbe detto “Mi perdoni Sonia?”, e l’opinionista non ha potuto non rispondere dicendo “Si, ti perdono”. Insomma, pace fatta tra i due.