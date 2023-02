La vita in diretta, Tommaso Zorzi senza freni su Anna Oxa a Sanremo: “Cosa è accaduto dietro le quinte”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi ospite a La vita in diretta fa una importante rivelazione su Anna Oxa. Ma cosa ha riferito l’ex vincitore del Grande fratello vip?

Oggi, martedì 7 febbraio inizia il Festival di Sanremo e c’è grande attesa. Molte trasmissioni televisive si sono occupate della kermesse più importante d’Italia, dando degli scoop e anticipazioni sulla manifestazione e sui cantanti in gara. Proprio nella giornata di ieri, Alberto Matano è andato in onda con La vita in diretta direttamente da Sanremo. In studio sono apparsi diversi ospiti come Tommaso Zorzi, Anna Pettinelli, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma che hanno commentato, insieme al conduttore, i vari gossip emersi in questi giorni sul Festival. Proprio Zorzi ha confessato di avere tanta ansia nel vedere Anna Oxa, ma ha aggiunto che qualcuno “dietro le quinte l’ha smontata”. Ma in che senso? Cosa avrà voluto dire il vincitore del Gf vip?

Festival, Matano conduce La vita in diretta da Sanremo

Grande attesa per l’inizio del Festival di Sanremo che aprirà i battenti proprio questa sera, martedì 7 febbraio. Nella giornata di ieri, Matano ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta da Sanremo ed ha ospitato in studio diversi ospiti, tra cui Tommaso Zorzi, Anna Pettinelli, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma. Tra tutti, il vincitore del Grande fratello vip si sarebbe lasciato andare ad una frase che ha lasciato parecchio perplessi.

Zorzi spiazza tutti sulla Oxa

“Chi è che sto aspettando di più tra tutti i big in gara? Io l’ho sempre detto che sono un nostalgico e mi piace riguardarmi i Sanremo di una volta e dunque l’artista che aspetto di più e Anna Oxa. Anche se dico che me l’hanno smontata in backstage”. Queste le parole di Zorzi. A quel punto è intervenuta Anna Pettinelli, la quale in qualche modo ha ammesso di essere stata proprio lei a smorzare in qualche modo l’entusiasmo di Zorzi.

L’intervento di Anna Pettinelli

“Chi l’ha smontata? Non saprei, perché state tutti guardando me? Se non mi pare un grosso ritorno? Cosa ho detto? Ragazzi, è sicuramente un grande ritorno, ma avendo sentito tutte le canzoni del Festival mi sembra meno convincente delle altre. Tutto qui, ci può stare“. Intervenuta poi anche Iva, la quale ha semplicemente fatto gli auguri alla cantante, augurandosi che però non vinca il Festival, affinchè lei stessa possa mantenere il record di donna con più vittorie al Festival di Sanremo.