Bella Mà, Alberto Matano interviene in diretta prima prende in giro Pierluigi Diaco poi fa un riferimento a Lorella Cuccarini, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano irrompe in collegamento a Bella Mà, prende in giro Pierluigi Diaco e fa un omaggio a Lorella Cuccarini.

Nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco ad un certo punto ha fatto irruzione Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta si troverà per tutta la settimana a Sanremo, da dove condurrà il suo programma televisivo. Proprio nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, durante un collegamento è arrivato proprio lui a sorpresa spiazzando tutti, in primis il conduttore Diaco. Ma cosa è accaduto?

Bella Mà, a sorpresa in collegamento Alberto Matano

Alberto Matano nella giornata di ieri è apparso nel programma Bella Mà di Pierluigi Diaco. Il conduttore ha voluto subito elogiare Gianfranco Augias, l’inviato storico del programma di Rai 1 che adesso invece lavora per Diaco e per seguire il Festival di Sanremo. C’è stato subito uno scambio di battute tra i due conduttori e poi Matano ha preso in giro Pierluigi Diaco ed ha rivolto un omaggio alla sua collega Lorella Cuccarini, con la quale sappiamo che ha avuto diversi problemi.

Il conduttore de La vita in diretta prende in giro Diaco

“Pierluigi ti devo dire una cosa mi senti? Lo posso dire? Anche se siamo su Rai2 lo posso dire ‘che p…izza’ che non sei qui.”, avrebbe detto Matano. Il conduttore di Bella Mà avrebbe risposto dicendo “Che scatole, che scatole”. Inaspettatamente poi, Alberto Matano avrebbe elogiato la Cuccarini, che è anche la cantante del brano Sugar Sugar che è la sigla di Bella Mà. “Ti ho visto ballare Sugar Sugar in maniera pazzesca, è una sigla esplosiva e tu sei un vero showman”, ha detto Matano che ha anche intonato e ballato il brano della sua “rivale”.

Matano omaggia Lorella Cuccarini

In occasione del Festival di Sanremo quasi tutti i programmi televisivi Rai hanno cambiato aspetto e sovvertito tutto. Lo stesso Bella Mà in questi giorni si sta occupando quasi esclusivamente del Festival e così sarà fino al prossimo sabato. Proprio per l’occasione, il programma ha una sigla cantata e ballata da Diaco, Manuela Villa e diversi ospiti, che è proprio Sugar Sugar di Lorella Cuccarini.