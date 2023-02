Belen rompe il silenzio sull’addio di Teo Mammuccari “Cosa mi è successo”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez a distanza di qualche giorno racconta cosa è accaduto a Le Iene dopo l’addio di Teo Mammuccari.

Belen Rodriguez, la nota showgirl argentina in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni esprimendosi anche sull’addio di Teo Mammuccari a Le Iene. Ricordiamo che Belen è approdata al programma di Italia 1 circa un anno fa, a quanto pare voluta fortemente dal collega che ha fatto il suo nome a Davide Parenti. Ma cosa ha rivelato Belen?

Belen Rodriguez parla dell’addio di Teo Mammuccari a Le Iene

Belen Rodriguez in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, esprimendosi anche sull’addio di Teo Mammuccari a Le Iene. Stando a quanto è emerso, qualche settimana fa, pochi minuti prima dell’inizio della diretta il conduttore avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con Davide Parenti,che è l’ideatore e autore del programma. Teo sarebbe andato via a pochi minuti dall’inizio della puntata, lasciando Belen da sola.

La rivelazione di Belen rimasta da sola dopo l’abbandono di Teo

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore. Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile”. Queste le dichiarazioni di Belen che ha confessato quindi di aver un pò sofferto il fatto di essere rimasta da sola.

Progetti futuri? Ecco le parole della showgirl

La showgirl argentina avrebbe poi parlato del suo futuro professionale, affermando di non avere in mente uno show tutto suo dopo Le iene. “Uno show tutto mio dopo Le Iene? Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra. Critiche nei miei confronti? Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose”. Queste ancora le parole della conduttrice che non ha rivelato altri dettagli sull’addio di Mammuccari a Le Iene.