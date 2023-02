Lorella Cuccarini sbotta contro Arisa: “Sono stufa”, tensione alle stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini e Arisa protagoniste di uno scontro piuttosto acceso. Ma cosa è accaduto tra le due?

In questi giorni si stanno respirando attimi di tensione ad Amici di Maria De Filippi, soprattutto tra i vari professori. Proprio nelle scorse ore, sembra che un’insegnante abbia letteralmente perso la pazienza contro la sua collega. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini e Arisa, che hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici, scontro tra due professoresse

Scontro acceso tra due professoresse di Amici, ovvero Lorella Cuccarini e Arisa. Proprio nell’ultima settimana, la cantante aveva dato un compito a Cricca, perchè pare non fosse molto convinta della sua identità artistica. Arisa aveva chiesto all’allievo di scrivere delle barre su una cover senza utilizzare il cellulare o internet per aiutarsi. Ebbene, nella puntata del daytime si è visto che l’allievo ha svolto questo compito ma con disappunto non soltanto suo ma anche della sua insegnante Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, ad un certo punto sarebbe letteralmente sbottata.

Lorella Cuccarini sbotta contro Arisa

“Io sono stufa di sentire che l’identità di un cantante si conosce dalle barre che scrive in un pezzo”. Queste le parole della Cuccarini la quale ha anche aggiunto il fatto che il suo allieve scrive degli inediti, cosa che di certo non fanno tutti. “Sembra che ci sia un off, scrivimi delle barre”, ha poi proseguito la professoressa che rivolgendosi alla collega ha aggiunto “Un compito proprio sbagliato”. Arisa non ha mai nascosto il fatto che inizialmente apprezzasse Cricca ma che poi le cose sono cambiate.

Interviene Maria ma la situazione non cambia

La cantante ha riferito di esserci rimasta molto male per alcuni comportamenti tenuti da Cricca. Lorella ha sicuramente difeso il suo allievo e questo ha portato le due colleghe all’ennesimo scontro.“Hai parlato fino ad ora, adesso fai parlare me”. Tra le due è intervenuta Maria De Filippi che ha tentato di mediare, spiegando il compito. Maria però non ha sortito alcun effetto e Lorella ha continuato a manifestare il suo disaccordo.