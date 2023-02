Albano e Gianni Morandi, arrivano a Unomattina, cosa combinano

0 SHARES Condividi Tweet

A Unomattina il conduttore dedica spazio al Festival di Sanremo. In un video spuntano a sorpresa Albano e Gianni Morandi.

A UnoMattina, nella puntata che è andata in onda oggi non si poteva non parlare ovviamente del Festival di Sanremo che avrà inizio nella giornata di domani, martedì 7 febbraio. Il conduttore Massimiliano Ossini non ha potuto non dedicare tanto spazio alla kermesse canora più importante d’Italia ed ha mandato in onda un sevizio registrato da un inviato del programma che si trovava all’esterno del famoso teatro Ariston. In questo video sono intervenuti Gianni Morandi che come tutti sappiamo, affiancherà Amadeus quest’anno sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate. Intervenuto nel video anche Albano, il cantante che arriverà a Sanremo come ospite. Ma cosa hanno detto entrambi nel video che è stato mandato in onda?

UnoMattina, il conduttore Massimiliano Ossini dedica tanto spazio al Festival di Sanremo

Nella mattinata di oggi è andata in onda una nuova puntata di Unomattina, la trasmissione che da anni ormai intrattiene il pubblico di Rai 1. In attesa dell’inizio della kermesse più importante d’Italia, il conduttore Massimiliano Ossini non ha potuto non parlare del Festival di Sanremo ed ha mandato in onda un servizio registrato da un inviato del programma che si trovava all’esterno del Teatro Ariston. In questo video sono apparsi Gianni Morandi e Albano che prenderanno parte al Festival, l’uno come co-conduttore e l’altro come ospite. “Si sono presentati all’improvviso”, ha scherzato poi l’inviato che ha raggiunto Albano e Gianni.

Albano e Gianni compaiono improvvisamente in un video

L’inviato avrebbe così chiesto a Morandi “Quali saranno i successi che ascolteremo?”. A quel punto il cantante avrebbe risposto “Canteremo i nostri brani più famosi”. A quel punto dallo studio, Ossini riagganciandosi a questo intervento di Gianni avrebbe detto “Speriamo che quest’anno qui a Sanremo non… scende la pioggia ma che fa, crolla il mondo addosso a me” cantando proprio il brano di Morandi. Più che rispondere quest’ultimo, ci ha pensato Albano che ha risposto canticchiando “Quando il sole tonerà, e nel sole io verrò da te”.

Gag molto simpatica tra i due cantanti

Il cantante di Cellino rivolgendosi a Gianni avrebbe detto “La facciamo o non la facciamo?”, ed a quel punto il co-conduttore del Festival avrebbe risposto “Nel sole? La facciamo, dai”. Anche Gianni avrebbe intonato la canzone di Albano allontanandosi poi per andare in teatro. Una gag molto simpatica, insomma, che ha fatto tanto divertire i presenti in studio ed anche tutti i telespettatori a casa.