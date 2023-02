Selvaggia Lucarelli, nuovo affondo su Chiara Ferragni, le parole che usa sono un macigno

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli torna a punzecchiare Chiara Ferragni e come sempre lo fa attraverso i social. Ma cosa ha detto questa volta?

Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista e opinionista conosciuta per avere un carattere piuttosto particolare e soprattutto per non avere peli sulla lingua, è tornata nelle scorse ore a punzecchiare Chiara Ferragni e Fedez. Non è di certo la prima volta, visto che in passato il giudice di Ballando con le stelle si è scagliata contro i Ferragnez, riservando loro delle parole piuttosto dure. Adesso, in occasione dell’inizio del Festival di Sanremo, dove Chiara sarà la madrina della prima e dell’ultima puntata, la Lucarelli è tornata in campo lanciando una frecciatina piuttosto velenosa. Ma cosa ha riferito?

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro Chiara Ferragni

Poca simpatia quella di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Chiara Ferragni e di Fedez. Anche in passato la giornalista si era scagliata contro i Ferragnez, sostanzialmente sempre per motivi legati ai loro affari o per il modo di gestire il rapporto tra i figli ed i social. In occasione del debutto di Chiara al Festival come madrina, adesso la Lucarelli torna a parlare ed a lanciare una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo. La Lucarelli avrebbe condiviso la notizia riportata sul web, su ciò che Chiara farà sul palco dell’Ariston.

La giornalista commenta il ruolo di Chiara al Festival e cita Zelensky

Sembra che oltre a presentare i cantanti in gara, Chiara farà un monologo sulla sua vita privata e professionale, ma anche sulla sua esperienza da influencer, di imprenditrice e mamma. La Lucarelli ci sarebbe andata giù molto pesante dicendo “Insomma, il monologo di Zelensky rischia di essere il momento leggerezza”. Una frecciata nei confronti di Chiara che sicuramente è abituata a questo tipo di attacchi da parte di Selvaggia.

Intanto, c’è grande attesa per l’inizio di questa manifestazione canora più importante d’Italia che aprirà i battenti proprio oggi, martedì 7 febbraio. Nelle scorse ore c’è stata la conferenza stampa inaugurale, nel corso della quale è stata svelata la scaletta delle diverse serate.