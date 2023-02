Cristiano Malgioglio senza mezzi termini: “Cosa ha voluto il destino per me”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio nella giornata di ieri racconta il dramma subito dal suo ex compagno turco, dopo la terribile scossa di terremoto.

Il mondo intero è rimasto completamente sconvolto dopo quanto accaduto nella giornata di ieri in Turchia. Una fortissima scossa di terremoto si è registrata nella notte tra domenica e lunedì, nel sud del paese, poco distante dal confine con la Siria. Purtroppo il bilancio è molto grave, perchè oltre ad esserci tanti danni, edifici completamente crollati e tanto altro, ci sono oltre 2.300 morti ed il bilancio purtroppo sale di ora in ora. Tutti molto scossi per quanto accaduto, ma in particolare nella giornata di ieri chi ha voluto spendere due parole è stato Cristiano Malgioglio. Come ben sappiamo, il noto paroliere è stato fidanzato per alcuni anni con un uomo turco. Il cantante ha parlato di questo raccontandosi a portale Adnkronos.

Terremoto in Turchia, morte e distruzione oltre 2400 le vittime

Il terremoto che si è registrato nella giornata di ieri in Turchia ha scosso tutti quanti. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo, sono oltre duemila le vittime e il bilancio continua ad aumentare di ora in ora. Il famoso cantante e cantautore Cristiano Malgioglio nella giornata di ieri ha parlato al postale Adnkronos dicendosi piuttosto scosso e preoccupato per il suo ex compagno che vive ad Adana insieme alla sua famiglia.

Cristiano Malgioglio preoccupato per le sorti del suo ex compagno turco

“Appena ho sentito della tragedia che si è abbattuta ho chiamato subito il mio ex compagno. Ero terrorizzato perchè non rispondeva al telefono“. Queste le parole di Cristiano Malgioglio che è apparso davvero molto preoccupato e nonostante non ami parlare della sua vita privata ha rotto il silenzio. Il cantautore ha temuto che il suo ex compagno turco potesse essere rimasto vittima del terremoto. Fortunatamente poi l’uomo lo avrebbe richiamato, rassicurandolo di stare bene insieme alla sua famiglia con la quale si trovava in strada per precauzione. “Ha detto che intorno a lui vede solo morte e distruzione”, ha raccontato Cristiano che ha svelato ancora il racconto del suo ex compagno.

Il racconto drammatico dell’ex compagno di Cristiano

Sembra che l’uomo abbia sentito un fortissimo boato e di essere rimasto sotto shock. “Quello che ha passato è spaventoso“, ha aggiunto Malgioglio, il quale ha ancora aggiunto che il suo ex compagno vive in una villetta e non nei palazzi che sono quasi tutti crollati. La cosa incredibile è che Cristiano pare avesse in mente di andare in Turchia subito dopo la fine di Tale e quale show, che si è concluso lo scorso sabato. “Si vede che il destino ha voluto il contrario”.