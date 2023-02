Sanremo 2023, Ornella Vanoni gela Amadeus, “Non sono daccordo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2023, Amadeus svela la partecipazione di Ornella Vanoni come ospite per l’ultima serata del Festival. La cantante ha replicato all’invito lasciando il conduttore senza parole.

Si torna a parlare del Festival di Sanremo, la kermesse più importante d’Italia che avrà inizio proprio oggi martedì 7 febbraio. E’ già da parecchie settimane che in realtà si parla del Festival, dopo le tante anticipazioni che sono state date. Proprio nelle scorse ore è stato svelato l’ultimo ospite, ovvero Ornella Vanoni che sarà sul palco dell’Ariston il prossimo sabato. E’ questo quanto annunciato dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Non sono di certo passate inosservate le parole della cantante, subito dopo l’annuncio di Amadeus.

Festival di Sanremo, il direttore artistico annuncia l’ospite dell’ultima serata

Il noto conduttore televisivo e direttore artistico della kermesse più importante d’Italia nelle scorse ore ha annunciato l’ultimo ospite di questa edizione del Festival di Sanremo. Si tratterebbe di Ornella Vanoni, la cantante che sarà ospite al Festival il prossimo sabato. L‘annuncio è arrivato per mano dello stesso Amadeus durante il Tg 1 delle ore 20, spendendo anche delle bellissime parle di affetto nei confronti di Fiorello che per l’occasione condurrà quattro speciali puntate di Viva Rai 2, subito dopo le puntate del Festival.

Ornella Vanoni al Festival, ecco come è arrivata la proposta

Poi, dopo aver dato questo annuncio, Amadeus ha svelato di aver contattato personalmente Ornella Vanoni per invitarla al Festival. “Ero sul terrazzo dell’Ariston, guardavo il mare e ho detto ‘devo fare un invito ad una signora molto amata e l’ho chiamata con una video chiamata. Le ho detto, ‘questa città aspetta te’. Ti faccio un invito ufficiale Ornella, ‘vuoi essere la super ospite femminile della serata finale del Festival di Sanremo?”. Queste le parole di Amadeus il quale ha aggiunto che ovviamente Ornella ha accettato con grande felcitià.

La richiesta di Ama e l’ironia della cantante

Amadeus le avrebbe anche fatto una richiesta, ovvero cantare il brano “L’appuntamento” ed anche in questo caso Ornella è stata piuttosto felice di accettare. La Vanoni però avrebbe anche fatto dell’ironia, dicendogli “Ma qualcosa di più attuale? Ma la faccio, perchè me lo chiedi tu“. Per la serata finale, quindi, sul palco dell’Ariston arriverà Ornella Vanoni e Gino Paoli, i quali potrebbero anche duettare insieme.