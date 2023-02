Viva Rai 2, Fiorello mette in imbarazzo Francesca Chillemi e poi tutti scoppiano a ridere

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Chillemi ospite a Viva Rai 2 da Fiorello. L’attrice fa una confessione inaspettata e Fiorello la mette alla prova.

Francesca Chillemi è di certo una grande attrice, la quale ha iniziato a far parte dello spettacolo tanti anni fa, dopo ave vinto la fascia di Miss Italia. Ad ogni modo, da quel momento ne ha fatto di strada e adesso è una grande attrice, una delle protagoniste assolute di Che Dio ci aiuti, la fiction di casa Rai. Nella giornata di ieri, l’attrice è stata ospite della trasmissione condotta da Fiorello, ovvero Viva Rai 2, che come sappiamo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle 8.00. Da Fiorello Francesca è stata molto simpatica ed ha anche svelato alcune cose piuttosto intime e private.

Francesca Chillemi, la nota attrice ospite a Viva Rai 2 da Fiorello

Francesca Chillemi, la nota attrice è stata una delle protagoniste della puntata di Viva Rai 2 andata in onda ieri. La Chillemi, in occasione del fatto che fuori facesse tanto freddo, ha confessato di aver scoperto da poco di essere allergica al freddo e di avere l’orticaria da freddo. A quel punto lo showman, le avrebbe detto “Sai ballare, recitare, sfilare, hai vinto Miss Italia, c’è qualcosa che non sai fare?”. A quel punto, la Chillemi avrebbe detto “Non so cantare”.

Fiorello chiede cosa Francesca non sappia fare, poi la mette alla prova nel canto

Fiorello, neanche a farlo apposta avrebbe chiesto all’attrice di intonare una canzone e la Chillemi avrebbe cantato Albachiara di Vasco Rossi. Fiorello non ha potuto che darle ragione. “Posso dirti una cosa? Avevi ragione, non sai cantare”. La Chillemi, tra le risate avrebbe detto di vergognarsi. Questo scambio di battute tra i due è stato piuttosto divertente.

La proposta di Francesca a Fiorello “Vuoi fare una serie con me?”

“Tu che hai recitato accanto a uomini bellissimi come Can Yaman e Lino Guanciale, cosa provi a stare vicino a me?”, avrebbe detto Fiorello. La risposta dell’attrice non è tardata ad arrivare ed avrebbe detto “Sono emozionata, vuoi fare una serie con me?”. Fiorello a quel punto avrebbe risposto facendo ridere tutti, dicendo “Potrei fare vieni avanti, pretino”.