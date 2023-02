Pomeriggio 5, ospite furioso abbandona la diretta: “Sarà per un’ altra volta”, la D’Urso resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri l’avvocato Ingroia si è reso protagonista di un dibattito piuttosto acceso con Alessandra Mussolini, tanto che ad un certo punto ha preferito interrompere il collegamento.

Sono ormai diverse settimane che in televisione non si fa altro che parlare della delicata questione legata all’eredità della celebre attrice italiana Gina Lollobrigida morta il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. Ed ecco che anche ieri si è parlato della vicenda nel corso della puntata di Pomeriggio 5 ma ad un certo punto è accaduto qualcosa che ha fatto tanto arrabbiare l’avvocato della celebre artista che ha preferito interrompere il collegamento. Ma esattamente, per quale motivo?

Momenti di tensione a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, da ormai diverse settimane si occupa del caso legato all’eredità di Gina Lollobrigida. E spesso in studio, ma anche in collegamento, sono presenti diversi ospiti invitati proprio a dibattere sull’argomento. Nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri è però successo qualcosa che ha davvero spiazzato non solo la conduttrice ma anche gli ospiti in studio e il pubblico a casa. Nello specifico è nato un dibattito a distanza tra Alessandra Mussolini e Antonio Ingroia, ovvero l’avvocato della Lollobrigida. I due hanno tanto discusso e si sono resi protagonisti di un botta e risposta molto acceso tanto che la conduttrice ad un certo punto si è vista costretta ad intervenire proprio per cercare di far tornare la pace.

Lo scontro tra Alessandra Mussolini e l’Avvocato Ingroia

Barbara D’Urso ha provato a mettere la pace tra la Mussolini e l’Avvocato Ingroia senza però riuscire nell’intento tanto che i due hanno continuato a discutere accavallando le loro voci. Ad un certo punto proprio la D’Urso si è rivolta all’Avvocato affermando “C’è un problema con il tuo Skype…Si sente a scatti e quindi se oltretutto ti accavalli con Alessandra Mussolini è anche peggio…“. Parole queste che non sono molto piaciute all’uomo che è apparso abbastanza irritato e ha subito replicato di non avere alcun problema a chiudere il collegamento aggiungendo poi “Sarà per un’altra volta quando potrò interloquire alla pari…”.

L’Avvocato di Gina Lollobrigida chiude il collegamento con Pomeriggio 5

Barbara D’Urso ha provato a spiegare all’Avvocato Ingroia che semplicemente era presente un problema nel collegamento ma l’uomo senza salutare nessuno ha preferito chiudere tutto lasciando senza parole la conduttrice. Prima di andare via ha però precisato di voler chiudere il dibattito e di non voler continuare ad ascoltare le “sciocchezze” dette dalla Mussolini. Parole che hanno molto irritato la politica che rivolgendosi ad Ingroia ha sottolineato di non potersi permettere di dire che lei dice delle sciocchezze, soprattutto perché proprio Ingroia è stato giudice e ora è avvocato.