Sanremo 2023, Francesca Fagnani spiazza tutti: “Ecco chi è la vera belva da domare”

Francesca Fagnani nel corso di una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua prossima esperienza sul palco del Teatro Ariston rivelando che la vera belva da domare sarà la fame.

Andrà in onda questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023, la seconda puntata del Festival di Sanremo e a calcare il palco del Teatro Ariston al fianco di Gianni Morandi e Amadeus sarà la celebre giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani. Proprio quest’ultima ha di recente rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha parlato di questa particolare esperienza che si appresta a vivere rivelando anche qualche particolare.

Francesca Fagnani co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo

La prima puntata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri, si è rivelata un grandissimo successo. Molto apprezzata la presenza in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma anche del grandissimo Roberto Benigni invitato sul palco del Teatro Ariston per parlare della Costituzione Italiana. E se nel corso di questa prima serata a svolgere il ruolo di co-conduttrice è stata Chiara Ferragni ecco che invece la seconda serata vedrà protagonista la celebre giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani. Una donna di grande cultura conduttrice di un talk su Rai 2 molto seguito dai telespettatori ovvero “Belve”. Ed ecco che proprio di recente la Fagnani si è lasciata intervistare da Tv Sorrisi e Canzoni e nel corso di tale intervista ha colto l’occasione per rivelare chi, secondo lei, è la vera Belva di Sanremo ma non solo. Ha anche svelato chi è il suo artista preferito in gara, quale arma segreta utilizzerà sul palco e cosa pensa di questa sua esperienza il compagno Enrico Mentana.

L’intervista della giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni

“La vera belva da domare sarà la fame! Da quando Amadeus mi ha cercato la prima volta, non faccio altro che mangiare”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla Fagnani nel corso dell’intervista sopracitata. Ma non solo, la giornalista e co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo ha rivelato che tra tutte le canzoni del Festival degli anni precedenti la sua preferita è “Luce” di Elisa mentre invece ad oggi il suo big preferito in gara è Marco Mengoni. Alla giornalista è stato chiesto, nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, quale arma segreta utilizzerà sul palco del Teatro Ariston e a tale domanda la donna ha risposto “Il rispetto dell’intelligenza del pubblico”.

Il pensiero di Enrico Mentana sull’esperienza a Sanremo della Fagnani

In ultimo alla Fagnani è stato chiesto quale sia il pensiero del compagno Enrico Mentana su questa sua esperienza a Sanremo. A tale domanda la giornalista ha risposto rivelando che in realtà il compagno non si permette di darle dei consigli soprattutto perchè ad oggi lui non ha ancora fatto Sanremo.