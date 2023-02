Storie Italiane, Eleonora Daniele: “La mia amica Giorgia”, ma l’artista se ne va, la conduttrice resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Eleonora Daniele nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri ha annunciato la cantante Giorgia con grande entusiasmo ma quest’ultima ha improvvisamente abbandonato il collegamento spiazzando tutti i presenti.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda nella giornata di ieri, martedì 7 febbraio 2023. Nello specifico proprio la conduttrice Eleonora Daniele si è resa protagonista di una particolare gaffe che non è passata inosservata ai telespettatori. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La gaffe di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Così come ogni giorno ecco che anche nella mattina di ieri è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Storie Italiane ovvero il programma condotto da Eleonora Daniele. Una puntata molto particolare nel corso della quale è stato assolutamente impossibile non parlare del Festival di Sanremo iniziato proprio nella serata di ieri. La conduttrice Eleonora Daniele proprio durante lo spazio della trasmissione dedicato al celebre evento musicale Rai ha annunciato con grande entusiasmo una preziosa ospite in collegamento, definendola addirittura una grande amica. Peccato però che quest’ultima ha improvvisamente abbandonato la postazione lasciando tutti un po’ spiazzati, compresa la conduttrice di Storie Italiane.

Il comportamento di Giorgia che ha spiazzato la conduttrice

Nello specifico l’artista che ha lasciato un po’ tutti spiazzati è stata Giorgia annunciata da Eleonora Daniele con un grandissimo entusiasmo. “C’è Giorgia.. la mia super amica Giorgia! Guai a chi ce la tocca! Ciao, Giorgia!”, queste nello specifico le parole espresse da una sorridente Eleonora Daniele che però si è immediatamente resa conto di quanto accaduto e quindi della gaffe commessa. Giorgia infatti non si sa bene per quale motivo ha restituito il microfono all’inviato della trasmissione e dopo aver detto “Devo andare” è realmente andata via lasciando tutti un po’ spiazzati, soprattutto Eleonora Daniele che ha fatto il possibile per cercare di coprire quanto accaduto.

La reazione di Eleonora Daniele

Nello specifico la conduttrice di Storie Italiane ha chiesto cosa stesse succedendo lasciando intendere ai telespettatori che probabilmente erano presenti dei problemi di audio. Un momento sicuramente molto imbarazzante per la conduttrice che ha poi scelto di andare avanti con la trasmissione cambiando argomento. Quanto accaduto però ha molto colpito i telespettatori e proprio sui social sono stati in tanti a commentare. Ma, come mai Giorgia ha improvvisamente abbandonato il collegamento non rilasciando alcuna intervista alla Daniele? Al momento non sembrerebbe essere chiaro il motivo di tale comportamento. Intanto proprio stasera l’artista calcherà il palco del Teatro Ariston e ora dopo ora cresce sempre più l’attesa per la sua esibizione.