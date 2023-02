La vita in diretta, Iva Zanicchi al veleno su Anna Oxa “Spero non vinca”, Matano in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo, Iva Zanicchi esprime il suo desiderio su Anna Oxa a La vita in diretta. Ecco la frase shock che ha lasciato tutti senza parole.

Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo e la grande attesa sta per finire, visto che finalmente questa sera andrà in scena la prima puntata della kermesse più importante d’Italia. Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, che per questa mattina verrà trasmessa direttamente da Sanremo. Il conduttore Alberto Matano ha ospitato in studio Iva Zanicchi, Anna Pettinelli e Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo avrebbe tirato in ballo Anna Oxa e Iva Zanicchi, si sarebbe intromessa nel discorso, facendo una rivelazione piuttosto sconvolgente.

La vita in diretta, si parla di Anna Oxa al Festival di Sanremo

A La vita in diretta, nella giornata di ieri Alberto Matano ha ospitato Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Anna Pettinelli. Inevitabilmente si è parlato del Festival di Sanremo e Tommaso avrebbe confessato di aspettare con grande ansia un’artista nello specifico ovvero Anna Oxa, in quanto nostalgico dei passati Festival di Sanremo. Poi però avrebbe aggiunto che qualcuno dietro le quinte “gli ha smontato Anna Oxa”.

Anna Pettinelli smonta Anna Oxa a Tommaso Zorzi

A quel punto sarebbe intervenuta Anna Pettinelli confessando di essere stata lei a “smontare Anna Oxa” a Tommaso, aggiungendo che si tratta “di un grande ritorno ma avendo sentito tutte le canzoni del Festival mi sembra meno convincente delle altre. Tutto qui, ci può stare”.

Iva Zanicchi e il suo desiderio “Mi auguro che non vinca “

Dopo questo scambio di battute è intervenuta la cantante Iva Zanicchi, la quale si è lasciata andare ad una frase che sicuramente ha colto tutti di sorpresa.“Mi auguro che possa cantare una bella canzone e che faccia un figurone visto che è una grandissima cantane e un’artista strepitosa.. Io non vedo l’ora di vedere Elodie e sperare che si presenti nuda”. Questa la dichiarazione di Iva Zanicchi, la quale ha aggiunto poi “Mi auguro che la canzone sia bella, ma spero che non vinca Anna Oxa. Arriva seconda! Altrimenti perso il mio record. Tre Sanremo vinti, io tifo per lei, però ecco..Grande stima lei è bravissima, va bene anche come seconda quest’anno“. Un discorso che non fa una piega quello di Iva che è stata come sempre molto schietta e sincera.