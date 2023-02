Totti, la dedica per Noemi Bocchi è da brividi: “Basta uno sguardo”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi altro che crisi. Arriva la prima dedica social dell’ex capitano della Roma per la sua compagna.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi. L’ex capitano della Roma nelle scorse ore ha fatto una splendida dedica alla sua compagna, la prima sui social, che sicuramente non è passata inosservata. I due hanno pranzato a Santa Severe, insieme al figlio Cristian ed anche in compagnia di un amico. Con questa dedica Francesco ha spazzato via ogni voce sulla presunta crisi con Noemi, la compagna con la quale sta insieme ormai da diversi mesi. Ma di che dedica si tratta?

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Santa Severe, nel ristorante dove lui chiese in sposa Ilary

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più complici e innamorati. A dimostrarlo è stato proprio lui, Francesco, il quale ha fatto la prima dedica social alla sua compagna. I due hanno pranzato al mare, a Santa Severa ed ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto dove appare insieme a Noemi con sottofondo la canzone di Nek intitolata “Basta uno sguardo”. Insomma, Francesco ha fatto una dedica alla sua compagna, la prima sui social dopo tanto tempo e questo dimostra quanto i due siano innamorati. Totti, inoltre, con questa dedica ha allontanato tutte le voci che vedevano i due in crisi da qualche tempo.

La prima dedica social di Francesco a Noemi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, i due sono stati a pranzo all’Isola del Pescatore, un ristorante di conoscenza di Francesco, proprio quello in cui l’ex calciatore chiese ad Ilary di sposarlo. Insomma, un luogo molto particolare per l’ex coppia, dove però Francesco ha già portato la sua nuova compagna. I due però non erano da soli, visto che insieme a loro c’erano anche Carlo Cancellieri e il primogenito dell’ex romanista Cristian.

Le vacanze romane di Bastian insieme ad Ilary

Anche Ilary dal canto suo sta trascorrendo intense giornate in compagnia del suo nuovo compagno Bastian Muller. I due ormai non si nascondono più e attualmente lui si troverebbe a Roma, come testimoniano le stories da lui pubblicate e ricondivise dalla stessa Blasi.