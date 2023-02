Viva Rai 2, Fiorello non sta bene e in diretta chiede un bicchiere d’acqua

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2 va in onda dopo il Festival di Sanremo a notte fonda. Fiorello non sta bene e in diretta chiede dell’acqua. Ecco cosa è accaduto.

Nella serata di martedì è andata in scena la prima puntata del Festival di Sanremo ed al termine, anche la prima puntata di Viva Rai 2 dopo Festival. Come potrete immaginare, Fiorello è andato in onda con il suo programma a notte fonda e poco prima dell’inizio della puntata di Viva Rai 2, lo showman aveva fatto una diretta su Instagram molto interessante e divertente, dicendo di non essere in grado di condurre, proprio per via dell’ora molto tarda. Fiorello, effettivamente durante la puntata del suo programma che in genere va in onda la mattina molto presto, è apparso parecchio provato ed ha ammesso lui stesso di non stare bene. Ma cosa è accaduto?

Fiorello parecchio provato a Viva Rai 2 dopo la puntata del Festival

Fiorello conduce da diverse settimane il programma Viva Rai 2 che in genere va in onda ogni mattina, intorno alle ore 7. In occasione del Festival di Sanremo, il programma andrà in onda fino a venerdì subito dopo la puntata della kermesse e dunque a notte fonda. Proprio nel corso della prima puntata di Viva Rai 2, lo stesso showman è apparso molto stanco e parecchio provato, ammettendo che non è facile condurre a quell’ora. “Datemi da bere, dell’acqua”, ha chiesto Fiorello, spiegando poi di aver bevuto troppi caffè e molta coca cola durante la giornata per cercare di affrontare al meglio la serata.

Lo showman ha bevuto troppi caffè, in puntata chiede dell’acqua

“Io sono devastato dal caffè. Perché mi hanno detto bevi caffè, ma io ne ho bevuti troppi”. Queste le parole di Fiorello, che ha comunque portato avanti il suo show, che come sempre è stato un grande successo. Poteva Fiorello non commentare quanto accaduto sul palco con Blanco che ha distrutto tutti i fiori sul palco e creato un gran caos? Lo showman ha fatto dell’ironia sull’accaduto ed ha poi iniziato a calciare tutto quello che aveva intorno, dicendo di non sentire bene l’audio del collegamento con il Festival. “Devo spaccare tutto“, ha detto Fiorello, tra le risate generali.

Fiorello ironizza su Blanco e quanto accaduto sul palco dell’Ariston

Poi, parlando con Ultimo avrebbe continuato dicendogli “Domani mi raccomando spacca due o tre cose. Tu appena hai un piccolo problema dici non sento e spacchi tutto”. Poi, sul finire della puntata, Fiorello davvero molto provato in viso si sarebbe girato verso alcuni componenti dello staff chiedendo “Quanto manca per finire?”.