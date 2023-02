Alberto Matano, mai visto così cosa fa appena arriva Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano non si sta perdendo nemmeno un attimo di questo Festival di Sanremo. Nel corso della seconda serata è apparso davvero scatenato insieme a Mara Venier.

Questa in corso è una settimana davvero molto particolare per l’azienda Rai e per tutti coloro che ci lavorano ovviamente. Nella settimana del Festival di Sanremo davvero tutto è sovvertito, dalla programmazione agli orari e impegni anche degli stesi conduttori. Alberto Matano, ad esempio, sta conducendo la sua trasmissione La vita in diretta da Sanremo e la sera è poi presente in prima fila al teatro Ariston per seguire il Festival al fianco della sua cara amica e collega Mara Venier. Il conduttore a partire dalle ore 17.05 è in onda con il suo programma, poi vola direttamente all’Ariston fino a notte fonda, eppure non sembra sentire la stanchezza, anzi è apparso più carico che mai.

Alberto Matano più carico che mai in questa settimana sanremese

Alberto Matano sta vivendo questa settimana del Festival di Sanremo appieno, a cominciare dal pomeriggio con la sua trasmissione La vita in diretta che eccezionalmente per questa settimana va in onda direttamente da Sanremo. Fino a venerdì 10, Matano condurrà da uno studio diverso, in modo tale da poter intervistare ogni giorno i cantanti in gara. Ebbene, nella giornata di mercoledì 8 febbraio ha incontrato i Cugini di campagna, Leo Gassman, Ariete e Mara Sattei.

Il conduttore de La vita in diretta scatenato insieme a Mara Venier

Nonostante il suo impegno non indifferente con il programma però, Matano non si sta perdendo nulla del Festival. Nel corso della seconda serata, il conduttore ha pubblicato delle Instagram Stories, dove è apparso davvero scatenato. Ad un certo punto avrebbe detto “Siamo al ristorante a vedere il Festival. Evviva è arrivata, è arrivata”. A quanto pare, Matano si riferiva alla sua grande amica Mara Venier ed infatti i due si sarebbero poi lasciati andare ad un ballo davvero scatenato.

I complimenti di Matano alla collega Francesca Fagnani

Inevitabilmente Matano non poteva non elogiare la sua collega e grande amica Francesca Fagnani, scrivendo “Stasera con te, belva del mio cuore”. Il conduttore de La vita in diretta è apparso scatenato quando sul palco si sono esibiti i Black Eyed Peas.