Elisabetta Canalis fuori da Sanremo, l’ex velina non la prende bene

Elisabetta Canalis sarebbe stata esclusa dallo spot della Regione Liguria dopo le polemiche dello scorso anno. Saltata la partecipazione all’ultimo secondo. Ma cosa è accaduto?

E’ da un pò di tempo che si parla della possibile partecipazione di Elisabetta Canalis al Festival di Sanremo. Tuttavia, proprio in queste ore sono emersi dei dettagli davvero molto interessanti di questa vicenda. Stando a quanto riportato dal giornale Oggi, la partecipazione sanremese di Elisabetta Canalis sarebbe saltata e proprio all’ultimo minuto. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Festival di Sanremo, salta all’ultimo momento la partecipazione di Elisabetta Canalis

Salva la partecipazione di Elisabetta Canalis al Festival di Sanremo 2023. Proprio lo scorso anno, la Regine Liguria aveva scelto l’ex velina per la campagna di promozione durante le serate della kermesse canora più importante d’Italia. Questo spot aveva scatenato diverse critiche per il fatto che la Canalis per questo impegno avesse percepito un cachet davvero stellare, oltre 100 mila euro. In più era stato criticato anche il fatto che fosse stata scelta una donna originaria della Sardegna per rappresentare la Liguria e non una donna nata proprio nella regione in questione. Stando sempre a delle anticipazioni di Oggi, anche quest’anno la Canalis sarebbe dovuta essere testimonial del territorio ligure, ma visto quanto accaduto lo scorso anno forse i piani sarebbero saltati. L’impegno della Canalis sarebbe saltato però proprio all’ultimo minuto. Ma per quale motivo?

L’indiscrezione del giornale Oggi

“All’ultimo momento qualcosa è andato storto e la poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer” queste le parole che si leggono su Oggi. La Canalis non avrebbe preso bene questa decisione e per questo il suo agente starebbe cercando un posto come “ospite fissa” in qualche trasmissione Rai.

Il nuovo spot della Regione Liguria

Per lo spot di quest’anno, firmato Fausto Brizzi, i protagonisti sono Maurizio Lastrico che veste i panni di Cristoforo Colombo e l’attrice genovese Alice Arcuri. La location invece il galeone al Porto Antico di Genova.Nello spot in questione l’attrice si rivolge a Maurizio Lastrico cercando di convincerlo a non partire per l’America “perchè l’America è qui”. Sembra che questa battuta sia in qualche modo stata vista come una frecciatina per replicare alle critiche dello scorso anno.