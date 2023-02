Barbara D’Urso senza freni: “Non ne posso più, fatemi vivere”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nelle scorse ore si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. La conduttrice sta accusando un pò di stanchezza.

Barbara D’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale da diversi anni è al timone di una trasmissione che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, il programma che tiene compagnia a milioni di telespettatori che non si perdono neppure una puntata e che va in onda dal lunedì al venerdì. Ad ogni modo, Barbara in quest’ultimo periodo è stata impegnata con altri progetti molto importanti ed interessanti ed è prossima al debutto al teatro con Taxi a due piazze. Ebbene, in queste ore la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro. Ma cosa ha riferito?

Barbara D’Urso pronta al debutto al teatro con Taxi a due piazze

Barbara D’Urso è prossima al debutto al teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze che andrà in scena proprio a partire dal giorno di San Valentino, il 14 febbraio. E’ da circa 15 anni che Barbara manca dal teatro, visto che si è dedicata esclusivamente alla televisione ed al cinema. In questi ultimi giorni è stata molto impegnata, visto che di mattina ha fatto le prove dello spettacolo e il pomeriggio è stata alla conduzione del programma Mediaset.

Lo sfogo della conduttrice sui social

Nelle scorse ore, durante la preparazione in camerino, prima della puntata di mercoledì 8 febbraio, la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo.“No ragazzi vi prego, c’è il mio incubo. La vedete nello specchio? È arrivata” ha detto la conduttrice, parlando della sua collaboratrice che è apparsa nella sua Instagram stories. “Non ne posso più Schiavon, fatemi vivere, fatemi dormire almeno un’ora”. Queste ancora le parole di Barbara che ha condiviso con i suoi follower anche un battibecco piuttosto simpatico pcn la sua amica e collaboratrice.

Barbara racconta come affronta le sue giornate super impegnative

Sembra che la conduttrice abbia iniziato ad accusare parecchia stanchezza, perchè l’ultimo periodo è stato parecchio frenetico.In questa Instagram Stories, la stessa Barbara ha raccontato di aver provato fino a notte fonda e di aver davvero dormito pochissimo. “Sono durate fino alle due stanotte“, ha raccontato la conduttrice la quale ha anche aggiunto di aver pranzato in auto, passando da uno studio all’altro.