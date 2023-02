Orietta Berti in onda con il Grande fratello vip ma commenta Sanremo, la terribile gaffe della cantante

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti durante la diretta del Grande fratello vip commenta Sanremo. Il suo gesto non passa inosservato e qualcuno la critica anche.

Ieri giovedì 9 febbraio è andata in scena la terza serata del Festival di Sanremo su Rai 1. Contemporaneamente è andata in onda na puntata del Grande fratello vip su Canale 5 . Quest’anno Mediaset ha voluto “sfidare” la Rai, non cambiando e modificando la programmazione, anche i risultati sono stati piuttosto bassi. Ieri sera il Festival è stato seguito da oltre 9 milioni di persone mentre il reality di Canale 5 non è neppure arrivato a 2 milioni. Ciò di cui però si sta parlando in queste ore è il fatto che Orietta Berti, l’opinionista del Grande fratello vip, abbia commesso una gaffe. Ma di cosa si tratta?

Grande fratello vip, la cantante Orietta Berti commette una gaffe

Proprio nella serata di ieri, mentre Orietta Berti si trovava in studio pare che abbia lasciato dei commenti su artisti e ospiti presenti al Teatro Ariston. La cantante di certo è molto affezionata al Festival di Sanremo. Per questo motivo sicuramente ha seguito con interesse, seppur sui social, ciò che stava accadendo sul primo canale, nonostante stesse partecipando alla puntata del Grande fratello.

In diretta dagli studi Mediaset, la cantante segue il Festival sui social e lascia dei commenti

La cantante ha lasciato un commento sotto un post del profilo ufficiale di Sanremo. L’account ha condiviso un video dei Maneskin che sono stati ospiti sul palco dell’Ariston ed ha lasciato dei cuori per la famosa band. Inoltre, la cantante avrebbe lasciato anche altri messaggi, ad esempio sotto ad una foto di Lazza, il giovane in gara che tra l’altro ha riscosso un grandissimo successo. Un po di tempo fa, la cantante parlando a Rtl 102.5 aveva detto “La serata del giovedì non la guarderò perchè sono al Grande fratello, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai“.

Come avrà reagito il conduttore Alfonso Signorini

Direttamente dallo studio di Canale 5, Orietta non c’è l’ha fatta ed ha seguito il Festival attraverso i social, lasciando qualche commento qua e la. Qualcuno ha criticato la cantante, sostenendo che il atteggiamento non sia stato molto professionale. Insomma, la cantante ha commesso una gaffe? Al momento Alfonso Signorini non ha commentato il comportamento della sua opinionista che sicuramente non sarà stato gradito dai piani alti di Cologno Monzese.