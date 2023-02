Lite tra Madame e Anna Oxa, interviene lo staff di Madame

0 SHARES Condividi Tweet

Lite dietro le quinte del Festival di Sanremo tra Anna Oxa e Madame? Lo staff della giovane artista interviene e smentisce.

Poco prima dell’inizio della terza serata di Sanremo, sui social è iniziata a circolare una notizia secondo la quale due cantanti in gara avrebbero litigato pesantemente. In un primo momento non erano stati fatti i nomi, ma erano state diffuse solo le iniziali. Successivamente invece, si è capito che ad aver litigato ed in modo anche abbastanza pesante, fossero state Madame e Anna Oxa. Sono stati per lo più Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due esperti di gossip a riportare questo pettegolezzo, rivelando le iniziali delle due cantanti che avrebbero litigato. Nella notte e nella mattinata di oggi, sono arrivate le prime note da parte dell’una e dell’altra parte per fare chiarezza sull’accaduto.

Festival di Sanremo 2023, lite tra due cantanti prima dell’inizio della terza serata

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a pochi minuti dall’inizio della terza serata del Festival di Sanremo sui social è stata lanciata una notizia bomba. I due esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano infatti riportato un pettegolezzo, circa una presunta lite avvenuta dietro le quinte tra due cantanti. Inizialmente erano state diffuse solo le iniziali, mentre in un secondo momento è stato proprio fatto il nome di Madame e Anna Oxa.

Madame e Anna Oxa, litigata dietro le quinte?

Si è parlato addirittura di bicchieri d’acqua volati e di parole e minacce anche piuttosto pesanti. A poche ore dalla fine della terza serata del Festival, ecco ce sono arrivate le smentite da parte di entrambi gli staff delle cantanti. Fonti vicine alla Rai, avrebbero smentito che ci sia stata questa lite dietro le quinte. “Non c’è stata nessuna litigata, niente bicchieri lanciati e niente rissa. Fonti Rai hanno smentito i pettegolezzi che stanno circolando in queste ore su Twitter”, queste le parole di Massimo Galanto di Tv Blog. Anche lo staff di Madame, è subito intervenuto per cercare di fare chiarezza su questa vicenda che ha immediatamente appassionato tutti quanti.

La smentita

L’entourage della giovanissima Madame, ha fatto sapere che quest’ultima stima molto e soprattutto rispetta Anna Oxa. Poi ha aggiunto anche che le due non si sono proprio incontrate dietro le quinte e non si conoscono neppure. “Abbiamo appreso da fonti vicine alla cantante di Il bene nel male che ‘Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla, nemmeno a Sanremo. Nel Fantasanremo di Madame l’artista è il suo capitano’.Fonti vicine all’altra artista, inoltre, precisano a Fanpage.it che nemmeno lei avrebbe mai incontrato Madame. In più, si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro e men che meno il loro scontro”.