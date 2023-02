Antonella Clerici criticata per la scelta de I Ricchi e poveri, Maurizio Costanzo senza freni: “Sarebbe stato meglio scegliere Mara Maionchi”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nonostante il grande successo ottenuto con The voice Senior, è stata contestata in questi giorni per una sua scelta non condivisa. Di cosa si tratta?

Antonella Clerici in queste settimane sta ottenendo un grandissimo successo con il programma The voice senior, che eccezionalmente questa settimana non andrà in onda per via del Festival di Sanremo. Il programma che piace tanto al pubblico italiano, tornerà così il 17 febbraio con l’ultima puntata delle Blind Auditions prima della semifinale. Ad ogni modo, nonostante il grande successo, c’è sempre qualcuno che esce fuori dal coro e che ha voluto criticare una scelta della conduttrice, e lo ha fatto scrivendo una lettera al settimanale Nuovo, nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo. Ma cosa ha riferito il lettore?

The voice senior, Antonella Clerici criticata per una scelta fatta mesi fa

Antonella Clerici, nonostante il grande successo ottenuto con The voice Senior, negli ultimi giorni è finita al centro delle critiche da parte di un lettore. Quest’ultimo ha scritto una lettera a Maurizio Costanzo, sulla rubrica che il giornalista cura sul settimanale Nuovo. Stando a quanto è emerso, sembra che il lettore abbia in qualche modo criticato la scelta di Antonella di chiamare nel suo programma i Ricchi e Poveri. Il primo anno al loro posto c’erano Albano e Jasmine Carrisi, poi lo scorso anno Orietta Berti e quest’anno invece le poltrone sono state affidate a Angelo e Angela.

Un lettore contesta la scelta de I ricchi e poveri per il programma di Rai 1

“Penso che Antonella Clerici abbia fatto un buco nell’acqua assoldando i Ricchi e Poveri come giudici del talent: scompaiono letteralmente accanto a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè che hanno personalità spumeggianti. Non potevano scegliere qualcun altro?”. Queste le parole del lettore, alle quali ovviamente Costanzo ha risposto con la massima tranquillità, dicendo che di certo non è facile entrare in un programma che è già ben strutturato e collaudato.

La replica di Maurizio Costanzo che da un consiglio alla conduttrice

“Dobbiamo dare il tempo ai nuovi giudici di ambientarsi. Detto questo, anche io penso sia difficile concorrere con personalità scoppiettanti come quelle di cui parliamo. Finora non hanno resistito né Al Bano con la figlia, né Orietta Berti. Forse Mara Maionchi, con la sua verve, sarebbe stata più adatta”. Questa la replica di Costanzo, che insomma non ha criticato la scelta di Antonella Clerici ma ha suggerito alla conduttrice un personaggio che di certo avrebbe dato più “movimento” al programma. Chi lo sa, magari Antonella per il prossimo anno seguirà il consiglio del giornalista.