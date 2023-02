Pomeriggio 5, Barbara D’Urso scoppia a piangere, grande commozione in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, la conduttrice a Pomeriggio 5 scoppia a piangere e non nasconde la sua commozione. Ma cosa è accaduto?

Barbara D’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice di Canale 5, la quale vanta sicuramente una carriera ricca di grandi successi. Anche nella giornata di ieri la conduttrice ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 ed ha parlato del dramma che purtroppo ha colpito una madre ed un figlio che da mesi vivono e dormono su due panchine a Milano. E’ andato in scena un dibattito davvero molto interessante, ma ad un certo punto la conduttrice è scoppiata a piangere.

Barbara D’Urso, commozione a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma che ogni pomeriggio intrattiene milioni di telespettatori. Nel corso della puntata di ieri, la conduttrice ha voluto parlare di un caso piuttosto triste, che vede come protagonisti una mamma ed un figlio con dei problemi, che da ben 4 mesi sono costretti a vivere su due panchine a Milano. “E’ veramente tosta“, avrebbe detto la conduttrice. Stando a quanto riferito dalla stessa, sembra che la donna per un problema burocratico abbia perso la casa popolare e per questo da mesi vive in strada, insieme al figlio.

La drammatica storia raccontata dalla conduttrice che fa un appello

La storia davvero drammatica ha colpito tutti ed in primis Barbara D’Urso che che si è tanto commossa. “Questa storia mi ha profondamente commossa”, ha detto la conduttrice con la voce rotta dall’emozione. “E’ veramente assurdo pensare che una donna che ha lavorato per tanti anni è finita a vivere là con il figlio dopo essere stata operata per curare un tumore…“, ha aggiunto ancora la conduttrice. Quest’ultima ha poi fatto un appello a tutti i telespettatori in ascolto, sperando che qualcuno possa dare una mano a questa signora.

Commozione e richiesta di aiuto, ecco cosa è accaduto a Pomeriggio 5

“Non ti preoccupare che nessuno vi dividerà e succederà qualcosa di bello…Faccio un appello personale..Io non mollo!”. Con queste parole Barbara ha rassicurato la donna che poi è scoppiata a piangere e la conduttrice a quel punto non ha potuto che dirle “Dai non fare così se no piango appresso a te.. Per favore.. ok? Ti prometto che questa storia verrà risolta”. Insomma, come sempre Barbara si pone dalla parte dei più deboli, cercando di aiutarli nel miglior modo possibile.