Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe incredibile, Mara Sattei resta senza parole

Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno ha scambiato diverse volte l’artista Mara Sattei per la collega Levante.

Anche ieri, venerdì 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno direttamente dal Casinò di Sanremo. E proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice Serena Bortone si è resa protagonista di una gaffe davvero incredibile. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Incredibile gaffe di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

In questi giorni di grande festa a Sanremo il programma condotto da Serena Bortone, ovvero Oggi è un altro giorno, viene trasmesso direttamente dal Casinò di Sanremo. Diversi gli artisti in gara intervistati nel corso dei giorni scorsi, ed anche durante la puntata andata in onda ieri l’inviato Domenico Marocchi ha intervistato due grandissime artiste ovvero Mara Sattei e Noemi. Peccato però che per tutta la durata dell’intervista Serena Bortone ha scambiato la Sattei per la collega Levante. E nonostante in tanti le abbiano fatto notare l’errore una e più volte ecco che la conduttrice ha continuato a rivolgersi all’artista dandole un nome diverso dal suo.

Le parole della conduttrice

Serena Bortone ha quindi scambiato in diversi momenti dell’intervista la bella e brava Mara Sattei per la collega Levante, entrambe in gara al Festival di Sanremo 2023. Nonostante fin dal primo errore l’inviato le abbia fatto notare che la ragazza intervistata non era Levante ma la Sattei ecco che la Bortone ha continuato a sbagliare. Ed infatti ad un certo punto ha dichiarato “Il brano di Levante è bellissimo, va detto grande consapevolezza poi ieri veramente bellissima”. Parole che hanno ovviamente lasciato spiazzata l’artista in collegamento. Ma non è finita qui, Serena Bortone ha poi proseguito commentando il look di Noemi e della Sattei. Alla prima si è rivolta facendole i complimenti per il coraggio mostrato ovvero quello di riuscire a tenere il collo scoperto nonostante il freddo. Al contrario invece Mara Sattei è apparsa molto coperta, ma anche in questo caso la Bortone ha commesso un altro incredibile errore affermando “Invece Levante è tutta coperta”. Insomma, nonostante in tanti abbiano provato a farle capire di aver commesso un errore ecco che la Bortone ha continuato a farlo per l’intera durata dell’intervista.

Mara Sattei in gara a Sanremo con “Duemilaminuti”

Duemilaminuti è il titolo del brano portato a Sanremo da Mara Sattei e scritto da un granissimo artista italiano ovvero Damiano David dei Maneskin. Un brano che sta tanto piacendo al pubblico e che sicuramente si rivelerà per la Sattei un grande successo.