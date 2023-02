Mattino 5, Patrizia Groppelli contro Tonon, lui diventa una furia, caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5 l’opinionista Patrizia Groppelli si è scagliata contro Raffaello Tonon accusandolo di aver sempre voluto come fidanzato Luca Onestini e di provare nei suoi confronti gelosia.

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Una puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere allo scontro tra Patrizia Groppelli e Raffaello Tonon. Ma esattamente per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il commento di Tonon su Luca Onestini

Sempre tanti e diversi tra loro sono gli argomenti affrontati puntata dopo puntata a Mattino 5, e proprio nel corso della puntata di oggi ampio spazio è stato dedicato al Grande Fratello vip e alla puntata andata in onda nella serata di giovedì. La conduttrice dopo aver salutato i suoi ospiti ha mostrato al pubblico un particolare video con protagonisti Luca Onestini e Ivana Mrazova. Molti sono coloro che sperano in un loro ritorno di fiamma, e proprio Tonon grande amico di Luca è intervenuto rivelando di considerare quest’ultimo non un semplice amico ma un figlio. Parole che hanno un po’ spiazzato i presenti, compresa Federica Panicucci che ha risposto precisando che più che un figlio Luca potrebbe essere per Tonon un fratello.

Scontro a Mattino Cinque tra Patrizia Groppelli e Raffaello Tonon

Ad un certo punto è intervenuta Patrizia Groppelli che ha provato a mettere in difficoltà proprio Raffaello Tonon. Nello specifico l’opinionista si è rivolta al noto conduttore radiofonico affermando “Ma Tonon…Lui è il fidanzato che avresti tanto voluto avere…Sei già partito male…Sei geloso e lo sei sempre stato…”. Parole queste che hanno fortemente infastidito l’ex gieffino che ha subito replicato affermando di non essere mai stato geloso di Luca e sottolineando quanto le sue parole fossero completamente prive di senso. “Ma cosa stai dicendo? Stai delirando…”, ha poi aggiunto Raffaello Tonon.

Il tentativo di Federica Panicucci di far tornare il sereno in studio

Quanto detto dalla Groppelli e la conseguente reazione di Tonon hanno generato parecchio caos in studio, tanto che ad un certo punto la conduttrice Federica Panicucci si è trovata costretta ad intervenire per cercare di far tornare il sereno. Nello specifico la presentatrice si è rivolta alla Groppelli affermando che anche se fosse come da lei detto non ci sarebbe nulla di male. L’opinionista però invece di rimanere in silenzio evitando di alimentare ancor più la polemica ha risposto alla conduttrice sottolineando quanto Tonon si fosse arrabbiato. E ha poi concluso dicendo “Ti ho pestato la coda Tonon? Ma dillo no? Non posso essere trattata così…”.