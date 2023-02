Fedez supplica Tiziano Ferro: “Facciamo pace”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez cerca di convincere Tiziano Ferro a fare la pace e “usa” Lazza che si presta a fare il portavoce di questa richiesta.

Fedez e Tiziano Ferro pare che negli ultimi tempi non fossero proprio in buoni rapporti, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Ebbene si, il noto rapper che proprio questa sera tornerà sul palco dell’Ariston in occasione della serata dedicata alle cover, pare che abbia in qualche modo fatto una richiesta al cantante di Latina per cercare di superare tutto e fare “la pace”. Ma cosa ha fatto Fedez in queste ore e per quale motivo i due avevano “litigato”?

Fedez e Tiziano Ferro, pace in vista?

Fedez e Tiziano Ferro da un pò di tempo non sono in buoni rapporti, ma adesso il noto rapper avrebbe compiuto un gesto che potrebbe riportare la pace tra i due. Il rapper ha chiesto al cantante di Latina di sbloccarlo su Instagram, nel tentativo di riportare la pace tra i due. Non sappiamo che Tiziano Ferro accoglierà questa richiesta di Fedez e dunque se deciderà di sbloccarlo.

Fedez tramite Lazza cerca di convincere Tiziano a fare la pace

Una cosa è certa, che Fedez approfittando del Festival di Sanremo ha voluto fare questo gesto piuttosto importante e significativo. Pare che però il rapper sia sia servito di Lazza, il cantante attualmente in gara al Festival, per fare questa richiesta al cantante di Latina. Ma perchè proprio Lazza? Il motivo è molto semplice. Tiziano Ferro proprio nelle scorse ore ha confessato di aver inserito nel suo Fantasanremo proprio Lazza come capo squadra. Lazza ha così pubblicato un video su Instagram, dove si vede Fedez che ha approfittato di questo momento per fare la sua richiesta a Tiziano.

La richiesta di Fedez “Mi sblocchi?”

“TIziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene giuro”. A quel punto Lazza, avrebbe detto “Come fai a dirgli di no?”. Non sappiamo quale sia stata la reazione di Tiziano e se abbia già ceduto o se abbia realmente voglia di sbloccare Fedez. La tensione tra i due sarebbe sorta nel 2011 quando Fedez ha presentato la canzone Tutto il contrario, che è stata considerata da molti omofoba.