C’è posta per te, Renato Zero fa una richiesta precisa al programma e viene accontentato

Nel corso della puntata di C’è posta per te in onda questa sera stando a quanto emerso da alcuni rumors non sarà presente nessun artista importante data la concorrenza con la finale di Sanremo 2023.

Andrà in onda anche questa sera, sabato 11 febbraio 2023, un nuovo appuntamento con C’è posta per te ovvero il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma saranno presenti ospiti importanti oppure data la concorrenza con il Festival di Sanremo Mediaset ha scelto di strutturare diversamente la puntata? Vediamo di fare chiarezza.

C’è posta per te in onda questa sera su Canale 5

A differenza di quanto accaduto nel corso degli anni precedenti, quando in occasione della messa in onda del Festival di Sanremo le reti concorrenti hanno scelto di non mandare in onda i propri programmi più importanti, ecco che quest’anno le scelte fatte sono state diverse. Mediaset, nello specifico, ha scelto di continuare a mandare in onda i suoi programmi più amati e seguiti dai telespettatori. E quindi nei giorni scorsi sono andati ad esempio in onda il Grande Fratello Vip e Le Iene mentre invece proprio questa sera verrà trasmesso un nuovo appuntamento con C’è posta per te. Stiamo parlando di uno dei programmi più amati della De Filippi seguito ogni settimana da milioni di telespettatori tanto da riuscire sempre a battere la concorrenza. Ma, ci riuscirà anche questa sera? Questa è la domanda che molti si staranno sicuramente ponendo.

Le novità della puntata in onda oggi

La puntata in onda oggi, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, non sarà uguale a tutte le altre ma sarà diversa e porterà con se delle novità. Nello specifico secondo alcuni rumors, a differenza di quanto accade solitamente, non saranno presenti degli ospiti importanti italiani o internazionali. Non saranno presenti attori, comici, sportivi. Il pubblico potrà quindi assistere solamente al racconto delle varie storie da parte della conduttrice. E quindi storie di litigi, tradimenti, lutti. Ma tutto senza ospiti importanti che possano accompagnare i vari protagonisti.

L’indiscrezione su Renato Zero

Per la puntata che andrà in onda oggi in realtà, sempre stando a quanto emerso da alcuni rumors, era prevista la presenza di un grandissimo artista italiano ovvero Renato Zero. Stiamo parlando di uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo che diversi mesi fa ha preso parte alle registrazioni di C’è Posta per te. Ma cosa è successo all’improvviso? L’artista sembrerebbe aver chiesto agli autori della trasmissione di fare un cambio dato che proprio stasera C’è Posta per te dovrà scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo. Una richiesta molto particolare che il programma sembrerebbe aver accettato accontentando il cantante.