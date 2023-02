Heather Parisi, posta una sua foto e una di Madonna accanto e poi scrive un commento, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi in questi giorni sembra aver attirato su di se l’attenzione per un post apparso sui social. E’ stata proprio la ballerina a parlare di quanto sia importante essere in pace con se stesse e con il proprio corpo, accettando anche i segni del tempo che purtroppo passa. Non è di certo la prima volta che Heather affronta questa argomento ma adesso, in queste ore la ballerina è tornata a parlarne e lo ha fatto pubblicando una sua foto messa a confronto con quella di Madonna, la famosa popstar americana che tutti noi conosciamo da sempre. Le parole della Parisi non sono di certo passate inosservate.

Heather Parisi nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi profili social un post un post, ovvero una foto in cui ha messo a confronto il suo viso con quello di Madonna, la famosa popstar americana. Le due sono praticamente coetanee, Madonna è solo più grande di Heather si solo un anno, lei 64 mentre la ballerina ne ha 63.

“Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica. Madonna 64 — Myself 63″. Queste le parole della ballerina scritte sotto al post, aggiungendo anche l’hashtag#ProudToBeNatural taggando proprio la stessa Madonna. Quest’ultima pare che nella foto in questione abbia il viso molto gonfio e particolarmente segnato da interventi chirurgici che non sono mai stati negati dalla stessa Madonna.

Molti hanno commentato questo post, e da una parte in tanti si sono detti d’accordo con lei, mentre altri le hanno riservato delle critiche. La stessa Madonna, tra l’altro qualche giorno fa aveva risposto a chi l’aveva attaccata in seguito alla sua partecipazione ai Grammy Awards per il suo aspetto davvero trasformato.”Non mi sono mai scusata per il mio aspetto fisico e non lo farò ora” aveva detto Madonna. E poi “Sono felice di fare da apripista per le donne che verranno dopo di me, affinché possano avere un momento più facile negli anni a venire”.