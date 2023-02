Lorella Cuccarini, grande spavento a Sanremo, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini ha preso parte al Festival di Sanremo cantando in duetto con Olly. Nelle prove però la conduttrice e showgirl ha avuto un contrattempo.

Lorella Cuccarini nelle scorse ore si è esibita sul palco dell’Ariston, durante la serata delle cover. La showgirl e professoressa della scuola di Amici, ha duettato con Olly, portando in scena una riproposizione de La notte vola che sappiamo essere la storica hit proprio della Cuccarini. Sembra che però durante le prove sia accaduto qualcosa che ha messo a rischio la sua partecipazione alla serata. A raccontarlo è stata proprio lei. Ma cosa è accaduto?

Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo in duetto con Olly

Lorella Cuccarini nella serata di ieri ha preso parte al Festival di Sanremo, cantando in duetto con Olly, uno dei big in gara in questa edizione della kermesse più importante d’Italia. Lorella ha portato in scena il brano La notte vola, una rivisitazione proprio di Olly. Ad ogni modo, sembra proprio che durante le prove sia accaduto qualcosa e la conduttrice e ballerina è scivolata.

Paura per Lorella caduta durante le prove, ecco cosa è accaduto

Si sono vissuti attimi di tensione durante le prove, per via della Cuccarini che è praticamente scivolata e stando a quanto è emerso sarebbe caduta a faccia in avanti mentre ballava sui tacchi. Come già detto,a riferirlo è stata proprio lei, dicendo “Ragazzi ho fatto un volo”. Fortunatamente dopo essere scivolata Lorella si è subito rialzata e poi avrebbe terminato l’esibizione. Soltanto un pò di paura per lei e per chi ha assistito alla caduta.

Una grande serata di cover quella di ieri al Festival

Quella di ieri, la quarta serata del Festival di Sanremo è stata davvero una grande serata di spettacolo. Amadeus ha condotto come sempre con al fianco Gianni Morandi che in queste serate si è dimostrato una grande spalla destra. Tutti i big in gara si sono esibiti con altri protagonisti della musica italiana e non solo, e diversi sono stati i grandi artisti approdati sul palco dell’Ariston. Uno tra tutti Eros Ramazzotti che si è esibito con Ultimo, con un medley dei suoi più grandi successi, infiammando il teatro Ariston.