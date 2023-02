Oggi è un altro giorno, Albano fa una battuta che non piace, la Bortone si mostra stizzita

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi ospite a Oggi è un altro giorno, fa una battuta sui suoi infarti e lascia tutti senza parole. Ecco cosa è accaduto.

Albano è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, ed esattamente della seconda serata della kermesse più importante d’Italia. Il cantante di Cellino San Marco ha cantato sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ad ogni modo, sembra che il cantante nella giornata di oggi è stato ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e sembra che ad un certo punto abbia parlato del suo infarto, lasciando tutti senza parole. Ma cosa ha detto nel dettaglio?

Albano Carrisi ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone

Il noto cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi è stato uno dei protagonisti principali della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda ogni giorno su Rai 1. Il cantante ha parlato della sua recente esperienza sul palco dell’Ariston come ospite, dicendo di aver provato una grande emozione. Sicuramente Albano ha dimostrato di avere un grande talento ancora, nonostante proprio in quella giornata avesse compiuto 80 anni.

La frase di Albano sull’infarto che ha lasciato tutti senza parole

Sul palco dell’Ariston, al termine della sua esibizione, ha anche fatto delle flessioni dimostrando di avere un gran fisico e tanta forza.“Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”. Queste le parole dichiarate da Albano parlando proprio di questa superospitata sul palco dell’Ariston.

L’intervista di Iva Zanicchi

Dopo le parole di Albano, la conduttrice Serena Bortone sembra sia rimasta piuttosto sconvolta, tanto da tirare in ballo Iva dicendole “Ma come arriva, Iva digli qualcosa”.Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perchè uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore”. Questo l’intervento di Iva che in qualche modo ha tentato di cambiare argomento. RIcordiamo che il cantante di Cellino San Marco ha avuto ben due infarti e che per questo è stato sottoposto ad un intervento di 3 ore.