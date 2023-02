Albano, la figlia Jasmine: “Mio padre ha urlato e io mi sono paralizzata dalla paura”

0 SHARES Condividi Tweet

Jssmine Carrisi ha raccontato un aneddoto che vede protagonista il padre Albano Carrisi, un episodio in cui l’artista le ha fatto una sfuriata incredibile.

Albano Carrisi è stato uno dei protagonisti della seconda puntata del Festival di Sanremo, dove ha cantato insieme ad altri due grandi artisti della musica italiana, come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ad ogni modo, oltre che ad essere un grande artista, Albano che proprio ieri ha compiuto 80 anni è anche un grande papà. In questi giorni a parlare e raccontare qualcosa sulla loro vita privata è stata proprio la figlia Jasmine Carrisi, nata dall’amore tra il cantante e Loredana Lecciso. Ma cosa ha raccontato la giovane?

Albano Carrisi parla del suo papà Albano

Jasmine Carrisi è la figlia del cantante di Cellino San Marco, nata dall’amore tra quest’ultimo e Loredana Lecciso. La giovane che ha cercato di emergere nel mondo della musica in questi anni, ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, parlando di tanti argomenti. In primis, sembra che la figlia di Albano abbia parlato di un momento specifico in cui ha fatto andare su tutte le furie suo padre.

La giovane racconta un aneddoto che riguarda il papà

Si tratta di un episodio accaduto in terza liceo quando gli avrebbe detto di non voler più continuare a studiare. Albano piuttosto contrariato avrebbe cercato di farle cambiare idea, ma poi vedendo di non ottenere alcun risultato, sarebbe andato su tutte le furie, così come ha raccontato la stessa Jasmine. “Mi prese di punta, strillò, tremai, rimasi paralizzata“. La giovane, ha tenuto a precisare il fatto che nonostante suo padre sia stato sempre molto impegnato con il suo lavoro, è stato sempre molto presente con lei e con i suoi fratelli.“Se avevo problemi a scuola, per esempio per un brutto voto, lo chiamavo e ovunque fosse trovava tempo per me”, ha raccontato Jasmine.

Il rapporto con mamma e papà

Jasmine poi, ha aggiunto ancora di aver sempre avuto la massima libertà da Albano, anche se il cantante non l’ha mai persa di vista e l’ha sempre tenuta sott’occhio. Nel corso dell’intervista, poi, Jasmine ha anche parlato della sua mamma Loredana e del loro rapporto, dicendo che anche lei è molto vicina e presente. “Anche adesso che viviamo a distanza, io a Milano, lei Cellino San Marco.. Però mi è sempre di grande aiuto”.