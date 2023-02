Bella Mà, Pierluigi Diaco si rivolge direttamente a Blanco: “Ecco cosa dovresti fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco a Bella Mà ha fatto un appello a Blanco dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

Blanco, il giovane artista è sulla bocca di tutti dopo quanto accaduto nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo. Ebbene, sembra proprio che il giovane artista, tornato sul palco dopo l’esibizione con Mahmood, per un problema tecnico sia andato su tutte le furie, distruggendo completamente la scenografia di Sanremo 2023. Tutti hanno commentato ma soprattutto condannato il comportamento del cantante. Su questo gesto di Blanco è anche intervenuto Pierluigi Diaco, il conduttore del programma di Rai 2 Bella Mà, il quale ha voluto lanciare un appello al giovane. Ma cosa ha detto?

Sanremo, tutti contro Blanco dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston

Pierluigi Diaco, nel corso della puntata di Bella Mà andata in onda ieri ha inevitabilmente parlato del Festival di Sanremo e di quanto accaduto sul palco con Blanco che ha letteralmente distrutto tutta la scenografia fatta di vasi e di rose. Il conduttore di Bella Mà, ha voluto lanciare un appello al giovane, sottolineando anche il fatto che il cantante ha solo 19 anni e che la sua età lo porta ad essere di certo inesperto e incapace di gestire le sue emozioni.

Pierluigi Diaco a Bella Mà si rivolge direttamente al giovane cantante

“Mi auguro che le tue scuse arrivino questa sera sul palco dell’Ariston faresti un gran gesto a chiedere ad Amadeus di poter accedere su quel palco senza cantare rivolgendoti al pubblico televisivo e in sala.” Queste le parole di Diaco, il quale se da una parte ha tentato di giustificarlo, dall’altra lo ha seriamente rimproverato.“Chiedere scusa significa capire tutto il lavoro che c’è dietro la scena, le persone che come vedi sono qui che puliscono gli attrezzisti i macchinisti tutte le persone che lavorano dietro. Costruire e più importante che distruggere, costruire nella vita significa anche avere coraggio di chiedere scusa“. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore che proprio nei giorni scorsi era finito al centro di una polemica, per aver rimproverato una signora che si era lasciata sfuggire una parolaccia in puntata.

L’appello di Diaco a Blanco

Il conduttore però, ha voluto ancora una volta parlare direttamente a Blanco, invitandolo a tornare a Sanremo per chiedere scusa a tutti.“Chiedi scusa. Fallo pubblicamente in diretta su Rai1 salendo sul palco perché sei un bravissimo ragazzo e questa brutta vicenda ti sarà perdonata su tu salendo su quel palco e guardando i tuoi fan chiederai scusa.”